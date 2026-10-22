Eric Dane u memoarima priznao da je bio ovisnik dok je snimao seriju 'Uvod u anatomiju'

Osam mjeseci nakon što je preminuo od posljedica amiotrofične lateralne skleroze (ALS), priča Erica Danea, zvijezde serije 'Uvod u anatomiju', dobiva svoj nastavak. Njegovi memoari, dovršeni prije smrti u veljači ove godine, donose iskren pogled na tešku bolest, borbu s ovisnostima i veliku ljubav prema kćerima.

Glumac, koji je preminuo 19. veljače u 54. godini života, ostavio je iza sebe knjigu pod nazivom "My Book of Days: A Memoir in Moments", koja izlazi u studenom ove godine. U njoj progovara o prvim simptomima teške bolesti koje je primijetio početkom 2024. godine kada više nije mogao držati štapiće za jelo. Njegova bivša supruga, glumica Rebecca Gayheart, podijelila je emotivne detalje o posljednjim danima koje su proveli zajedno.

Foto: TheImageDirect.com

​- Pokušali smo biti prisutni kroz sav naš strah, frustraciju i neizvjesnost. Bilo je to zaista iscrpljujuće i srceparajuće iskustvo, ali pokazalo nam je i njegovu izvanrednu snagu svaki dan, a to je bilo doista divno za djevojčice i mene da svjedočimo - otkrila je za People.

Gayheart je zahtjev za razvod podnijela još 2018. godine, ali ga je povukla u ožujku prošle godine kako bi obitelj ostala na okupu u najtežim trenucima. Dane je svoje posljednje mjesece iskoristio za stvaranje uspomena s kćerima Billie i Georgijom. Njihova nova svakodnevica postali su ručkovi uz sushi, gledanje filmova, slušanje vinila i obiteljske večeri uz društvene igre.

Glumac je u početku oklijevao oko pisanja knjige i ulaska u mračne detalje iz svoje prošlosti. Ipak, na kraju je pristao podijeliti svoju priču sa svijetom kako bi ostavio trajan trag za svoje kćeri. Gayheart priznaje kako joj je iznimno drago što je donio takvu odluku usprkos početnim sumnjama.

​- Zahvalna sam što je to učinio, jer to mojim djevojkama daje priliku da upoznaju svog oca kao ljudsko biće - dodala je glumica.

Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

U svojoj knjizi, Dane se nimalo nije suzdržavao od teških i neugodnih tema. Detaljno je opisao razdoblje ovisnosti u svojim dvadesetima i za vrijeme snimanja popularne serije 'Uvod u anatomiju'. Priznao je korištenje cijelog niza supstanci tijekom onoga što je sam nazivao svojim najmračnijim periodom.

Njegova duga borba s ovisnošću o lijekovima protiv bolova prvi put je postala javna kada je 2011. godine prijavljen u kliniku za odvikavanje. U nadolazećim memoarima otkrio je da je konzumirao alkohol, kokain, heroin i jake lijekove na recept. Iako je njegova ovisnost utjecala na njegov posao, glumac je u knjizi naveo kako je njegov konačni odlazak iz serije bio prvenstveno financijske prirode jer je postao preskup za samu produkciju.

Foto: Supplied by Capital Pictures

Javnost je o njegovoj dijagnozi ALS-a saznala u travnju prošle godine, nakon čega su ubrzo uslijedile vijesti o brzom pogoršanju njegovog zdravstvenog stanja. Bolest mu je u samo nekoliko mjeseci oduzela kontrolu nad desnom stranom tijela, no on je sve do samog kraja zadržao nevjerojatnu hrabrost.

Prema riječima izdavača, ova posthumno objavljena zbirka donosi duboka promišljanja o životu, karijeri, trezvenosti i onoj posebnoj vrsti jasnoće koja dolazi s terminalnom dijagnozom. Njegova hrabrost da podijeli svoju najranjiviju stranu sigurno će ostati zapamćena jednako snažno kao i njegove legendarne televizijske uloge.

*uz korištenje AI-ja



