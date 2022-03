Eric nije razočaran plasmanom na Dori, a Tina Vukov priznala: 'Trebao mi je odmor od scene'

Na 29. dodjeli Porina pojavile su se brojne domaće glazbene zvijezde. Iako su bili nominirani za prestižnu nagradu, Eric (20) i Tina Vukov (32) nisu ih osvojili. Gledatelji ispred malih ekrana mogli su ih pratiti i na ovogodišnjoj Dori.

Eric nam je priznao kako nije očekivao nominaciju za Porin, iako zna da iza sebe ima uspješnu godinu.

- Ovo mi je sada kao šlag na torti. Moj album bio je jedno vrijeme najprodavaniji u Hrvatskoj i to mi je velika čast. Puno truda, suza i znoja uloženo je u taj album i isplatilo se - rekao je.

Mladi glazbenik osvrnuo se i na ovogodišnju Doru.

- Nisam razočaran osvojenim petim mjestom. Bio sam zadovoljan svojom izvedbom. Šaljemo dobru pjesmu na Eurosong. To iskustvo bilo mi je super - priznao nam je Eric.

Ni Tina Vukov nije očekivala nominaciju za Porin.

- Nisam, s obzirom na to da mi je album dosta retro i uglavnom su to obrade starih pjesama tako da sam jako sretna što sam se našla u nominaciji za Pop album - kaže nam Tina koja je i na dodjeli otpjevala dvije pjesme, što ju je veselilo.

Priznala nam je i da je imala tremu tijekom nastupa za Doru.

- Malo je trema bila prisutna jer sam na Dori zadnji put bila prije 11 godina. Znala sam da se od mene očekuje nešto dobro i kvalitetno. Potrudila sam i dobro je ispalo, a dobila sam i nagradu za kreaciju Juraja Zigmana u kojoj sam nastupila - kroz osmijeh je rekla simpatična Tina.

Neko vrijeme ovu pjevačicu nismo imali priliku vidjeti u javnosti, a ona nam je priznala da joj je u jednom trenutku bio potreban odmor od scene.

- Povratak na scenu sad mi je lakši jer znam što me čeka, sve mi je već poznato. Imala sam priliku biti malo sama sa sobom, sazreti, malo si posložiti stvari, tako da sam spremna na sve što slijedi. U tom vremenu dok me nije bilu u medijima, bavila sam se glazbom, ali ne javno. Bio je to fokus na sebe - zaključila je glazbenica.

