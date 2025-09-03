Obavijesti

KADROVI IZ ZAGREBA

Erotika, ekspresija + politika: Lupinova izložba privukla je Marina Miletića, Šprajca...

Galerija Matice hrvatske u Zagrebu u utorak je postala središte umjetničkog događanja. Stephan Lupino, poznati hrvatski fotograf, kipar i slikar, predstavio je svoj jedinstveni umjetnički pravac, lupinizam, kojim istražuje ljudsko tijelo, emocije i patnju, uvijek obojene snažnom erotičnošću i ekspresijom. Izložbu su razgledali brojni posjetitelji, među kojima i Zoran Šprajc te Marin Miletić. Izložba ostaje otvorena do 16. rujna, pa je i dalje prilika za sve koji žele upoznati Lupinov svijet izbliza
Zagreb: Otvorenje izložbe Lupinizam by Lupino
