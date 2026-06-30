Ervin iz 'Big Brothera': Treniram kao zvijer, dižem i do 700 kila!

Imam između 175 i 176 kilograma, osjećam se odlično i u jakoj sam formi. Radim s ogromnim težinama i mislim da na Balkanu vrlo mali broj ljudi može pratiti moje treninge jer su stvarno prezahtjevni, kaže nam Ervin Mujaković (33), bivši natjecatelj regionalnog realityja 'Big Brother'. Nekadašnji miljenik žena sa zaručnicom uživa na sedmodnevnom odmoru u Grčkoj, no ni ondje ne odustaje od svoje rutine.

- Hotel ima teretanu, pa radim sve standardne vježbe s velikim težinama. Na Smith spravi za ramena podižem do 225 kilograma, na kosom benchu radim s 235 kilograma za jedno ponavljanje, na lat mašini odrađujem serije sa 150 kilograma, a na leg pressu podignem čak 760 kilograma za jedno ponavljanje. Za ramena radim letenje bučicama od 40 kilograma i jednoručne vježbe s bučicama od 50 kilograma, a biceps treniram sa Z-šipkom od 100 kilograma.

Foto: Privatni album

- Sve to radim kroz kružni trening ili po mišićnim skupinama, uz vrlo kratke pauze između serija, tako da je riječ o stvarno vrlo napornom treningu. Ovdje ima najviše Engleza i Poljaka. Dosta ljudi mi prilazi da se fotografiramo i govore mi koliko sam ogroman te me hvale - kaže.

Ni za stolom nema odricanja. Budući da su odsjeli u all inclusive resortu, koristi priliku isprobati sve što se nudi.

- Jedem doslovno sve. Najviše mesa i ribe, uz rižu i krumpir, ali i puno slastica te njihovih specijaliteta - govori.

Foto: Privatni album

Ervin je i prije govorio da mu je cilj izgraditi formu kakva na Balkanu još nije viđena. Zato ne čudi što ni u Grčkoj ne propušta svakodnevne treninge. Nakon Grčke čeka ih još nekoliko putovanja prije nego što dođe na red vjenčanje.

- Imamo još nekoliko putovanja tijekom ljeta pa ćemo nakon toga obaviti vjenčanje. Još razmišljamo koja će lokacija biti - kaže.

Bivšu Miss Slovenije zaprosio je ovog proljeća u luksuznom restoranu u Sloveniji. U vezi su gotovo šest godina, a upoznali su se u Sarajevu tijekom njezinih predavanja iz beauty industrije. Bivša misica danas vodi uspješan posao u području estetike, kozmetike i dermatologije, a Ervin je svojedobno rekao kako ga nije osvojila samo izgledom nego i iskrenošću te pozitivnim stavom.

Foto: Privatni album

Od početka znaju da ne žele veliko slavlje ni stotine uzvanika. Umjesto toga priželjkuju intimnu ceremoniju u krugu obitelji i najbližih prijatelja, a o svim detaljima, rekao nam je ranije Ervin, odlučuju zajedno. Na popisu su im Grčka, Malta, Španjolska i Italija. Osim o vjenčanju i novim putovanjima, Ervin sve ozbiljnije razmišlja o novim televizijskim izazovima. Volio bi se okušati u 'Survivoru' ili 'Exatlonu'.

- Bio bih jedini čovjek s Balkana koji je sudjelovao u četiri različita reality formata - kaže Ervin, koji priznaje i da bi se jednog dana volio okušati u nekom kvalitetnom filmu.