Ervin nije mogao ući u taksi jer je prevelik: 'Taksist mi je rekao da mu se to još nije dogodilo..'

Nisam mogao ući u taksi. Doslovno nisam mogao sjesti na prednje sjedalo. Taksist mi je preko prevoditelja rekao: 'Ovo mi se još nije dogodilo, ti si ogroman', rekao nam je Ervin Mujaković, bivši natjecatelj regionalnog "Big Brothera". Ervin se trenutačno sa zaručnicom odmara u Portopiccolu u Italiji, mjestu kojemu se njih dvoje redovito vraćaju još od početka veze.

- Zaista je prelijepo mjesto, prava oaza mira. Dolazimo često, svake godine po nekoliko puta, na vikend ili nekoliko dana - kaže nam Ervin.

Foto: Privani album

Trenutačno ima između 178 i 180 kilograma, a nakon Italije par ima u planu još jedan odmor.

- Imamo u planu još jedno putovanje, pa bismo nakon toga, ako sve bude po planu, trebali završiti sve oko vjenčanja - otkrio nam je Ervin.

Krajem lipnja nam je, dok se sa zaručnicom odmarao u Grčkoj, pričao i o svojim zahtjevnim treninzima. Tad je imao između 175 i 176 kilograma, a ni na odmoru, otkriva nam, nije preskakao odlazak u teretanu.

Foto: Privani album

- Hotel ima teretanu, pa radim sve standardne vježbe s velikim težinama. Na Smith spravi za ramena podižem do 225 kilograma, na kosom benchu radim s 235 kilograma za jedno ponavljanje, na lat mašini odrađujem serije sa 150 kilograma, a na leg pressu podignem čak 760 kilograma za jedno ponavljanje. Za ramena radim letenje bučicama od 40 kilograma i jednoručne vježbe s bučicama od 50 kilograma, a biceps treniram sa Z-šipkom od 100 kilograma - ispričao nam je tad.

Bivšu Miss Slovenije zaprosio je ovoga proljeća u luksuznom restoranu u Sloveniji. U vezi su gotovo šest godina, a upoznali su se u Sarajevu tijekom njezinih predavanja iz beauty industrije. Bivša misica danas vodi uspješan posao u području estetike, kozmetike i dermatologije, a Ervin je svojedobno rekao kako ga nije osvojila samo izgledom, nego i iskrenošću te pozitivnim stavom.

Foto: Instagram

Od početka znaju da ne žele veliko slavlje ni stotine uzvanika. Umjesto toga priželjkuju intimnu ceremoniju u krugu obitelji i najbližih prijatelja, a o svim detaljima, rekao nam je ranije Ervin, odlučuju zajedno.

Na popisu su im Grčka, Malta, Španjolska i Italija. Osim o vjenčanju i novim putovanjima, Ervin sve ozbiljnije razmišlja o novim televizijskim izazovima. Volio bi se okušati u “Survivoru” ili “Exatlonu”.