Etno-sastav Lelek: Toliki ponos osjećamo da nije realno...

Trudile smo se i dale smo sve od sebe za ovo. Isplatilo se sve što smo radile, rekle su članice etno-pop sastava Lelek, koje su pjesmom 'Andromeda' u nedjelju pobijedile na Dori i u svibnju će Hrvatsku predstavljati na jubilarnom 70. Eurosongu u Beču. 'Andromeda' je slavila zbrojem glasova domaćeg i stranog žirija te publike Hrvatske radiotelevizije. Bila je prva po glasovima žirija, s osvojenih 77 bodova, kao i prva po glasovima publike - s 96 bodova. Donijelo joj je to ukupno 173 boda, a prestižni trofej Dore, rad umjetnika Ivice Propadala, uručio je lelekicama prošlogodišnji pobjednik Marko Bošnjak.

- Osjećaj je nerealan. U meni prije svega vlada ponos. Ponos na našu ekipu i našeg menadžera, kojeg ubrajamo u ekipu - rekla je članica Leleka na konferenciji za novinare nakon što su ih proglasili pobjednicama.

Iza imena Lelek stoji pet glazbenica: Inka Večerina Perušić (33), Judita Štorga (25), Korina Olivia Rogić (24), Lara Brtan (19) i Marina Ramljak (26). Sastav su osnovale u rujnu 2024., a od početka ga prati Tomislav Roso, javnosti poznat kao finalist realityja 'Big Brother' iz 2018. Upravo je on sudjelovao u formiranju grupe, čija je misija približiti etno glazbu novim generacijama. Ime Lelek, kako su djevojke objasnile, dolazi iz slavenskih korijena i označava jauk ili emotivni uzvik, često povezan s tradicionalnim uzvikom 'oj' na kraju stihova. Lelekice su stekle popularnost na TikToku, gdje su njihove obrade tradicijskih pjesama privukle veliku pozornost.

Zagreb: Grupa Lelek, koja će se natjecati na ovogodišnjoj Dori, privlačila je pažnju prolaznika | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Prvi veliki iskorak bio im je nastup na prošlogodišnjoj Dori s pjesmom 'The Soul of My Soul', gdje su osvojile četvrto mjesto i stekle simpatije eurovizijskih fanova. U proteklih godinu dana došlo je i do važne promjene, jedna je članica napustila sastav. Klaudiju Pulek tako je zamijenila Inka Večerina Perušić i pridružila se ostatku već uhodane ekipe. Svaka od njih u Lelek je donijela drukčiju energiju. Juditu Štorgu šira publika pamti iz showa 'Superstar', u kojem je nastupila 2023. godine. Iako se glazbom bavi od djetinjstva, upravo joj je to iskustvo bilo okidač da se ozbiljnije posveti vokalu. Sljedeće dvije godine intenzivno je radila na sebi i tražila vlastiti izraz. Prvi susret s glazbom, kao i kod Marine, Lare i Inke, bila joj je violina, a završila je i osnovnu glazbenu školu. Kao djevojčica bavila se folklorom pa joj je etno komponenta u Leleku danas posebno bliska.

Korina Olivia Rogić rođena je u Kanadi, no obitelj se u Hrvatsku vratila dok je još bila beba. Studira komunikologiju i trenutačno piše diplomski rad, no od početka je znala da se želi baviti glazbom. Nastupala je po kafićima, pjevala u bendu Soul Sisters, a dodatnu potvrdu dobila je sudjelovanjem u 'The Voiceu' 2023. godine, gdje se prvi put ozbiljnije susrela s pritiskom kamera. Marina Ramljak po struci je grafička dizajnerica i dolazi iz Virovitice. Vizualno je jedna od najupečatljivijih članica grupe, ima petnaestak tetovaža, među kojima joj je najdraži jednostavan smajlić koji simbolizira mir i unutarnju ravnotežu. Glazbom se počela baviti još u osnovnoj glazbenoj školi kroz violinu i orkestar, a upravo joj je glazba donijela i ljubav.

Kroz 'The Voice' 2023. upoznala je pjevača Luku Novokmeta, s kojim je danas u vezi i često nastupa. Najmlađa članica, Lara Brtan, glazbu je zavoljela još kao djevojčica. Najprije kroz violinu, a zatim i pjevanje, kad je profesorica solfeggia prepoznala njezin talent i usmjerila je prema zboru. Danas studira odnose s javnošću, radi u zagrebačkom kinu te ističe koliko joj znači podrška kolega i dečka. Najviše iskustva u sastav donosi Inka Večerina Perušić. Pjevala je u Putokazima, bila članica dječjeg zbora 'Tratinčice', svirala violinu i paralelno gradila novinarsku karijeru. Danas radi kao novinarka, aktivno glumi u kazalištu i, kako kaže, uspješno balansira obiteljski život uz supruga i desetogodišnju kćer, koji su joj najveća podrška.

Zagreb: Članice grupe Lelek | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Iza stihova 'Andromede' stoji Tomislav Roso, koji je prošle godine potpisao tekst pjesme 'The Soul of My Soul', kojom se sastav tad predstavio na Dori. Na glazbi i pratećim vokalima radila je srpska kantautorica Zorica Pajić, poznatija kao Zorja, a pridružio joj se i Marin Novaković. Aranžman pjesme potpisuje Filip Lacković, dok je Zorjin suprug Lazar Pajić sudjelovao u radu na glazbi i obradi vokala.

Ono što 'Andromedu' čini posebnom nije samo moderna etno produkcija, nego i snažna poruka skrivena u stihovima. Pjesma je inspirirana starim običajem sicanja, tradicionalnim tetoviranjem katoličkih žena u Bosni i dijelovima Hrvatske tijekom osmanske vlasti. Te su se žene tetoviranjem križeva i drugih simbola na tijelu štitile od nasilnog oduzimanja identiteta i ropstva. 'Mnoge su suze protekle kô rijeka/ Zašto se piše povijest ispočetka?/ Sinovi naši nisu podanici/ Da l' nas noću bude iz kolijevke krici?', pjevaju djevojke.

Nedugo nakon njihove pobjede na Dori, srpski portal Blic.rs objavio je na društvenim mrežama: 'Presedan u Hrvatskoj, Srpkinja i njezin muž odnijeli pobjedu na 'Dori'!'. Objavom su aludirali na sastav autorskog tima u kojemu su, uz Tomislava Rosu i Filipa Lackovića, sudjelovali i Zorica Pajić te njezin suprug Lazar Pajić.

'Jednostavno vole Srbe, nema drugog objašnjenja. Trebalo bi im uzvratiti istom količinom ljubavi', 'Kad sam sinoć gledala nastup pomislih: ovi imaju pjesmu i nastup kao da predstavljaju Srbiju ili CG, ali pošteno'..., neki su od komentara. Unatoč reakcijama, Lelek je pobjedom na Dori osigurao nastup na eurovizijskoj pozornici u Beču.

Foto: HRT