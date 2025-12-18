EU Advent na Europskom trgu: Urban, DJ, mnogi izvođači i veliki doček Nove godine...

Advent na koji se ne dolazi, već se ondje izlazi, potvrđuje svoj status najuzbudljivijim glazbenim programom. Nizu atrakcija u programu pridružuje se i najveće iznenađenje EU Adventa - na Europski trg stiže Urban! Nakon velikog koncerta u zagrebačkoj Areni, nova je prilika da čujemo ovog sjajnog umjetnika već u petak, 27. prosinca, i to u mnogo intimnijem ambijentu - pod adventskim lampicama.

Damir Urban, vječiti istraživač glazbe, umjetnik j čiji je put popločan autorskom hrabrošću i dosljednošću. Od početaka s grupom La Bellona 1984., preko eksplozije Laufera 1986. – gdje je kao vokal i tekstopisac s tri objavljena albuma definirao jedan rock-val - pa sve do današnje suradnje s pratećim bendom 4, Urban je uvijek birao put istine umjesto lagane popularnosti.

Nakon monumentalne Arene, slijedi intimna zimska idila. Ovaj nastup je poziv na tihu katarzu: prilika da se čuje esencija jednog od najvažnijih regionalnih glazbenika, oslobođena svakog viška, pod toplim svjetlima blagdana. Na Europskom trgu prepuštamo se Urbanovoj poeziji koja traje i razvija se punih četrdeset godina.

No, tu nije kraj glazbenim iznenađenjima. Novosti najavljuje i jedan od najpopularnijih tuluma na EU Adventu - Mojo Sound System pod uredničkom palicom Ivone Kovačević. Uz najsvježije elektroničke ritmove, ovogodišnje izdanje partyja, u petak, 19. prosinca, prvi put ima i sjajnu međunarodnu gošću.

Ivoni Kovačević i Martini Vazdar pridružuje se Dash, slovenska DJ-ica s berlinskom adresom i izvođačica na prestižnim europskim festivalima. Dash je i pokretačica programa Pozione d’Amore, platforme za nadolazeće umjetnike, kojom donosi moderan zvuk - od italo disca do indie dance ritmova.

S posebnim zanimanjem očekuje se Badnjak, jedan od tradicionalno najposjećenijih dana na Adventu. Badnje popodne razigrat će pjevačica i autorica Alka Vuica koja će, baš za ovu prigodu, izvoditi hitove koje je napisala za druge izvođače. Ostatak Badnjaka u rukama je Felvera, majstora s najduljim stažom na regionalnoj klupskoj sceni, koji donosi vrhunske elektroničke ritmove.

EU Advent nudi i sjajan novogodišnji program uz zvijezde svjetske acid jazz i funk scene – The Brand New Heavies. Od tinejdžerskih jam sessiona u Londonu do platinastih naklada i svjetskih vrhova, ovaj je bend institucija koja je redefinirala zvuk. U svojoj bogatoj povijesti, kultni sastav nije samo preživio glazbene trendove, on ih je stvarao. Njihov put je impresivan: od začetnika acid jazza, preko fuzije hip-hopa do bezvremenskih hitova kao što su Dream On Dreamer, Never Stop i You Are the Universe.

Upravo The Brand New Heavies uvest će nas svojom svirkom u Novu godinu, no neće samo njihov zvuk i energija na Silvestrovo rasplesati Europski trg. Već od 11 sati pa do kasno u noć za pultom će se izmjenjivati Vitamin Disco, Glazbena kuhinja, Bizzo i Phat Phillie koji donose paletu svih mogućih plesnih stilova.

Radno vrijeme EU Adventa je od ponedjeljka do četvrtka od 12:00 - 23:00, petkom od 12:00 - 00:00, subotom od 10:00 – 00:00 i nedjeljom od 10:00 - 23:00. Za Badnjak od 10:00 do 20:00, za Božić od 17:00 do 23:00, a za Staru godinu od 11:00 do 3:00.

Detaljan program i satnice redovno se tjedno objavljuju na službenoj stranici te Tik Tok, IG i FB društvenim kanalima EU Adventa. Ulaz na sve programe je besplatan.