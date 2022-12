Euforična Antonija Blaće otkrila s kim bodri Vatrene i pohvalila se novim rekvizitom na kockice

Velika navijačica naših Vatrenih je i voditeljica Antonija Blaće (43) koja je u posljednjoj objavi euforičnom fotografijom pokazala kako je spremna za navijanje.

- Jesmo li spremni?! Prognoze? - napisala je Antonija uz fotografiju na kojoj pozira sa suprugom Hrvojem Brlečićom (39) dok nosi navijačku kapu s prepoznatljivim hrvatskim kockicama.

Foto: Instagram

Neki su u komentarima napisali svoje prognoze za utakmicu protiv Brazila.

- 3:2 Hrvatska; 2:1; Pobijedit ćemo; 1:0; Ajmo - nizali su se optimistični komentari o ishodu utakmice.

Foto: Goran Jakus za RTL

Antonija je vjerna navijačica te je već djelila svoje dojmove o utakmicama Hrvatske na Instagramu. Pa je tako nakon posljednje utakmice ponosno podijelila video izvrsnih obrana Dominika Livakovića (27) obrana uz pjesmu 'I will always love you' Whitney Houston.

Inače, Antonija često sa svojim pratiteljima dijeli trenutke iz privatnog života pa je nedavno pokazala kako je uredila kutak svojeg stana.

Foto: Instagram/Antonija Blaće

- Kad uspiješ u par kvadrata staviti sve zamišljeno kao mini radna soba, u praksi ležalište, odmaralište, chillalište, čitalište, relaksiralište, ljubilište, gostilište, mazilište i češkaliste kad Čarli dođe, promišljalište, a ako ću biti iskrena povremeno i skladilište (kad dođem sa sto torbi i vrećica sa snimanja) - napisala je voditeljica uz fotografije svojeg malog kutka na Instagramu.

