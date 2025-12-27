Europski trg bio je premalen za gotovo dvosatni nastup Urbana

Europski trg u Zagrebu ove je subote bio krcat. Ljudi su pristizali sa svih strana, a vrlo brzo postalo je jasno da je prostor premalen za sve koji su došli slušati Damira Urbana.

Gotovo dva sata Europskim trgom odjekivali su Urbanovi stihovi koje je publika pjevala uglas, javlja Jutarnji list. Ni magla ni hladnoća nisu ih spriječile da ostanu do kraja.

Foto: promo

Nedavno je osvojio i publiku u zagrebačkoj Areni, gdje je sa svojom Četvorkom proslavio tri desetljeća karijere. Arena je bila nakrcana do posljednjeg mjesta, a atmosfera je bila nabijana onom toplom energijom koju Urban gradi godinama.

Zagreb: Urban & 4 obilježili 30 godina zajedničkog rada koncertom simboličnog naziva "Nitko osim nas" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL