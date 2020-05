Eurosong od doma: Gledatelji najviše hvalili Franku Batelić

Najavljivalo se nekoliko tjedana, a danas je stigao taj trenutak. Za tjedan dana trebao je biti 65. po redu Eurosong, no otkazan je zbog pandemije korona virusa. Međutim, sada svi imamo priliku gledati Eurosong u svojim domovima diljem regije. U YouTube emisiji 'Eurosong od doma' hrvatski izvođači s Eurosonga i sudionici Dore pjevaju svoje i eurovizijske pjesme u akustičnoj verziji.

'EUROSONG OD DOMA' POGLEDAJTE OVDJE:

U emisiji sudjeluju i osobe koje veže ljubav prema ovom legendarnom glazbenom natjecanju: Uršula Tolj, šefica nesuđene hrvatske eurovizijske delegacije, Dalibor Petko, TV voditelj i veliki obožavatelja Eurosonga, Duško Ćurlić, dugogodišnji HRT-ov komentator Eurosonga, Andrej Babić, skladatelj eurovizijskih pjesama za Hrvatsku, BiH, Sloveniju i Portugal, ekipa portala eurosong.hr (Bartol, Bojan, Luna, Sanja) te Ivan Horvat, glavni urednik portala eurosong.hr.

Led je probio Damir Kedžo (32), koji nas je ove godine trebao predstavljati u Eurosongu. Otpjevao je pjesmu 'Divlji vjetre' s kojom je trebao ići u Rotterdam, a potom je zapjevao i pjesmu 'Where are you?'. Gledatelji su prije samog početka emisije u komentarima na YouTube kanalu pisali kako jedva čekaju da zapjeva upravo Kedžo.

Nakon Kedže, zapjevao je Luka Nižetić (36) mnogima omiljenu pjesmu 'Proljeće' s kojom nas je predstavljao na Dori 2005.

Uslijedila je Neda Parmać (35) s pjesmom 'Nek ti bude ljubav sva'. Otpjevala je i hitove 'Lako je sve' i 'Sveta ljubav'.

Zatim je zapjevao Jure Brkljača (25), a odmah nakon njega legendarni Kraljevi ulice.

Oduševila je i Lidija Horvat Dunjko (53) s pjesmom 'Nostalgija'.

Zapjevale su i Elis Lovrić, Domenica i Aklea Neon.

Pjevao je i Bojan Jambrošić (34). Izveo je pjesme 'Više od riječi' i 'Sasvim sigurna' i poručio slušateljima kako se nada da im se svidjelo.

A nakon Bojana uslijedila je Antonija Šola (40) s pjesmama 'Gdje je srce tu je dom', 'Dođi najbrže' i 'Satellite'.

Pjesma se orila i od strane Lee Mijatović (34) i Mije Negovetić (17).

I šećer na kraju bila je Franka Batelić (27) s pjesmama 'Crazy' i 'Fuego'. Nju su gledatelji najviše hvalili u komentarima.

- Franka je bila najbolja - pisali su.

