Eurosong u brojkama: Ove dvije države imaju najviše pobjeda, a jedna je čak 16 puta bila druga

Zemlje sudionice u finalima Eurosong najviše su strepile da će osvojiti nula bodova i to dogodilo 37 puta. Bilo je to prilično uobičajeno tijekom 60-ih godina prošlog stoljeća, čak 19 puta, ali je nakon uvođenja polufinala 2004. postalo rijetkost. To je matematički postalo još teže kad se 2016. sustav glasanja promijenio. No, britanski predstavnik James Newman ipak je upisao nulu prije četiri godine.

3

Basel je smješten na granici triju država: Švicarske, Njemačke i Francuske. Sve tri se susreću na rijeci Rajni. Finale će voditi troje voditelja: stand-up komičarka Hazel Brugger; zabavljačica i televizijska voditeljica Michelle Hunziker i pjevačica Sandra Studer koja je predstavljala Švicarsku na Euroviziji 1991.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

5

Pet glavnih financijskih sponzora Eurovizije su Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Italija i Španjolska i njima je zajamčeno mjesto u finalu.

6

Dublin je bio domaćin Eurovizije rekordnih šest puta, više od bilo kojeg drugog grada.

7

Švedska i Irska pobijedile su po sedam puta.

Foto: TT NEWS AGENCY/REUTERS

9

Britanija je bila domaćin rekordnih devet puta, nakon svojih pet pobjeda i još je četiri puta uskočila ostalim pobjednicima. Na primjer, Liverpool je bio domćin Eurovizije 2023. nakon što je Ukrajina godinu ranije pobijedila ali zbog rata nije mogla održati natjecanje u svojoj zemlji.

13

Belgijanka Sandra Kim najmlađa je pobjednica. Trijumfirala je na Euroviziji 1986. kao 13-godišnjakinja s pjesmom "J'aime la vie".

14

Grčka, Norveška i Ukrajina su se kvalificirale iz polufinala rekordnih 14 puta.

16

Britanija je više od sviju bila druga, 16 puta, daleko ispred Francuske koja je bila druga šest puta, a Njemačka pet puta.

26

Broj zemalja koje sudjeluju u velikom finalu.

27

Pobjedničke pjesme Eurovizije dolaze iz 27 zemalja, Rusije kao najveće, a Monaka kao najmanje.

30

Najveći broj godina između dvaju nastupa na Eurovoziji. Poljakinja Justyna Steczkowska prvi se put natjecala 1995. i sada je ponovo u finalu.

43

Rekordne 43 zemlje su sudjelovale na natjecanjima 2008., 2011., i 2018.

69

Ove se godine održava 69. izdanje Eurovizije.

Foto: Jens Büttner/DPA

95

Najstariji sudionik bio je Emil Ramsauer koji je sa skupinom Takasa predstavljao Švicarsku 2013. kao 95-godišnjak. Svirao je kontrabas.

156

U prošlogodišnjem glasanju sudjelovali su gledatelji iz 156 zemalja.

1956

Prvo natjecanje za pjesmu Eurovizije je održano 1956. u švicarskom Luganu.

1974

ABBA je 1974. godine premoćno pobijedila u Brightonu s pjesmom "Waterloo" i nastup švedske četvorke je i dalje najuspješniji u eurovizijskoj povijesti.

1988

Sa samo 20 godina, Kanađanka Celine Dion predstavljala je Švicarsku na Euroviziji u Dublinu s pjesmom "Ne partez pas sans moi". Pobijedila je i nakon toga napravila svjetsku karijeru.

4500

Pozornicu krasi 4500 svjetlećih instalacija, uglavnom s LED i laserskom tehnologijom. .

6500

Broj prodanih ulaznica u areni St. Jakobshalle za svaki od devet događanja, uključujući šest proba.

14.000

Broj akreditiranih za Euroviziju 2025.

100.000

Procjena organizatora o broju ljudi na nedjeljnom spektakularnom otvorenju eurovizijskog tjedna.

163 milijuna

Broj ljudi koji je prošle godine gledao prijenos Eurovizije na televiziji ili internetu.