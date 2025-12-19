Obavijesti

Show

Komentari 3
LISINSKI 1990.

Eurosong u Zagrebu pratili su skandali: Franji Tuđmanu odbili zahtjev, problemi u prijenosu...

Piše Nora Horvat,
Čitanje članka: 2 min
Eurosong u Zagrebu pratili su skandali: Franji Tuđmanu odbili zahtjev, problemi u prijenosu...
Foto: YouTube screenshot

HTV-ova emisija "Svjetla pozornice" podsjetila je na brojne skandale koji su pratili Eurosong održan u Zagrebu 1990. godine. Prijenos je režirao Nenad Puhovski, koji se prisjetio i zašto su Franji Tuđmanu odbili zahtjev.

Tatjana Cameron Tajči je spremala album za kraj 1989. godine, a Jugoton je u tom trenutku odlučio poslati ju na Jugoviziju. Trebala je biti najslabija konkurencija ondašnjem favoritu, Massimu Saviću.

- Mama i sestra su mi donijele narančastu haljinicu autobusom na generalnu probu. Nitko nije puno očekivao od nas - rekla je Tajči u HTV-ovoj emisiji "Svjetla pozornice". Čim je stala na pozornicu, osjetila je da se dogodila ta jedna energija između publike i nje. 

ZBOG IZRAELA Drama na portugalskom izboru za Eurosong: Čak 11 izvođača ne želi u Austriju ako pobijede...
Drama na portugalskom izboru za Eurosong: Čak 11 izvođača ne želi u Austriju ako pobijede...

- Moja misao je bila "da li moje srce može to izdržati, još jednom stati na pozornicu i još jednom osjetiti tu energiju, toliku radost. Nisam uopće razmišljala u tom trenutku što pobjeda znači za mene - komentirala je pjevačica koja je pjesmom "Hajde da ludujemo" pobijedila i predstavljala državu u Zagrebu.

Izbor za pjesmu Eurovizije 1990. održao se u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, a televizijski prijenos režirao je Nenad Puhovski. Uz dobru glazbu, taj je događaj ostao upamćen i po nekoliko skandala, a jedan od njih bio je i odluka o izboru voditeljskog para.

- Po propisima Eurovizije su morala postojati dva voditeljska para, jer smo svi mi morali imati svoju rezervu. Rezerva je bila Duca Marković, zgodna mlada glumica iz Beograda i Rene Medvešek, zagrebački glumac. U jednom trenutku je netko iz ekipe rekao da će oni to odraditi, a ne Helga Vlahović i Oliver Mlakar. Nakon toga je došlo do skandala i konferencije za medije - rekao je Puhovski u emisiji "Svjetla pozornice". Prijenos je na kraju ipak vodio voditeljski par koji je prvotno bio najavljen, a ne njihova rezerva.

Puhovski je istaknuo kako je i politika odigrala značajnu ulogu. Eurosong u Zagrebu se održavao dan nakon drugog kruga izbora, odlučujućih izbora kada je HDZ dobio većinu. Televizija se, kao javna ustanova, pripremala neko vrijeme za promjenu vlasti.

storyeditor/2022-05-13/mlakar_vlahovic_gallery.jpg
Foto: HRT/Vedran Peteh

- Znalo se da će HDZ dobiti izbore, a Franjo Tuđman je s druge strane tražio da sjedi u protokolarnom redu. Protokol je rekao da izbori još službeno nisu gotovi. Tako da su u protokolarnom redu sjedili predsjednik Predsjedništva i premijer - istaknuo je Puhovski.

Uz skandal s voditeljima i nekoliko poteškoća koje nisu bile vidljive europskoj javnosti, dogodio se još jedan skandal, ali toga puta u prijenosu uživo. Predstavnici Španjolske su zbog tehničkih poteškoća prekinuli nastup na samom početku. 

- Izvođačice su jednostavno otišle s pozornice. Nama u tom trenutku nije bilo jasno što se događa jer smo mi glazbu čuli. Jedino se u dvorani i na monitorima ništa nije čulo. Pravila Eurosonga kažu da se u slučaju poteškoća u prijenosu uživo, može ići sa snimkom s generalne probe. Međutim, sve onda treba ići s generalne probe kako bi svi imali iste uvjete - objasnio je redatelj Puhovski. 

Imali su 15 sekundi za odluku te se na kraju ponovila ta ista pjesma. Eurosong je u tom trenutku gledalo 60 milijuna ljudi.

U SJENI KONTROVERZI Direktor Eurosonga o bojkotu i Izraelu: 'Poštujemo odluku onih koji su se povukli s natjecanja'
Direktor Eurosonga o bojkotu i Izraelu: 'Poštujemo odluku onih koji su se povukli s natjecanja'

Tajči je komentirala kako je imala veliku tremu jer ju je gledalo toliko puno ljudi, no osjetila je podršku publike, obitelji i kolega.

- Toto Cutugno mi je bio velika podrška, donio mi je ruže i stalno mi je govorio da sam izvrsna te da imam sjajnu budućnost ispred sebe. Bilo je prekrasno - iskrena je bila Tajči. 

Upravo Toto Cotugno te je godine u Zagrebu odnio pobjedu na Eurosongu s pjesmom "Insieme".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Prošlo je 28 godina od premijere 'Titanica': Pogledajte kako danas izgledaju glumci
PREMIJERA NA DANAŠNJI DAN

FOTO Prošlo je 28 godina od premijere 'Titanica': Pogledajte kako danas izgledaju glumci

U studenom davne 1997. snimljen je film o potopu 'Titanika' i jednoj od omiljenih filmskih ljubavnih priča. Nekih glumaca nažalost više nema s nama, a neki izgledaju potpuno drukčije. U galeriji pogledajte što se sve promijenilo u posljednjih 28 godina.
Selma zapaprila kandidatima: 'Imam platinastu karticu, što god da napravim, sigurna sam'
NAPETO U MASTERCHEFU

Selma zapaprila kandidatima: 'Imam platinastu karticu, što god da napravim, sigurna sam'

Atmosfera je vrlo brzo postala napeta jer je Selma dobila zadatak dodatno zakomplicirati stvari. Naime, žiri joj je kao vlasnici platinaste kartice odredio da zamijeni natjecatelje i njihove parove
Ivica iz Života na vagi završio u bolnici: 'Hitna me odvela...'
TEŠKI TRENUCI

Ivica iz Života na vagi završio u bolnici: 'Hitna me odvela...'

Zbog jakih bolova u leđima Ivica završio je u bolnici, trenutačno ne trenira i ide na terapije, a blagdane planira provesti u krugu obitelji uz jasne ciljeve za iduću godinu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025