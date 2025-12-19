Eurosong u Zagrebu pratili su skandali: Franji Tuđmanu odbili zahtjev, problemi u prijenosu...

Tatjana Cameron Tajči je spremala album za kraj 1989. godine, a Jugoton je u tom trenutku odlučio poslati ju na Jugoviziju. Trebala je biti najslabija konkurencija ondašnjem favoritu, Massimu Saviću.

- Mama i sestra su mi donijele narančastu haljinicu autobusom na generalnu probu. Nitko nije puno očekivao od nas - rekla je Tajči u HTV-ovoj emisiji "Svjetla pozornice". Čim je stala na pozornicu, osjetila je da se dogodila ta jedna energija između publike i nje.

- Moja misao je bila "da li moje srce može to izdržati, još jednom stati na pozornicu i još jednom osjetiti tu energiju, toliku radost. Nisam uopće razmišljala u tom trenutku što pobjeda znači za mene - komentirala je pjevačica koja je pjesmom "Hajde da ludujemo" pobijedila i predstavljala državu u Zagrebu.

Izbor za pjesmu Eurovizije 1990. održao se u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, a televizijski prijenos režirao je Nenad Puhovski. Uz dobru glazbu, taj je događaj ostao upamćen i po nekoliko skandala, a jedan od njih bio je i odluka o izboru voditeljskog para.

- Po propisima Eurovizije su morala postojati dva voditeljska para, jer smo svi mi morali imati svoju rezervu. Rezerva je bila Duca Marković, zgodna mlada glumica iz Beograda i Rene Medvešek, zagrebački glumac. U jednom trenutku je netko iz ekipe rekao da će oni to odraditi, a ne Helga Vlahović i Oliver Mlakar. Nakon toga je došlo do skandala i konferencije za medije - rekao je Puhovski u emisiji "Svjetla pozornice". Prijenos je na kraju ipak vodio voditeljski par koji je prvotno bio najavljen, a ne njihova rezerva.

Puhovski je istaknuo kako je i politika odigrala značajnu ulogu. Eurosong u Zagrebu se održavao dan nakon drugog kruga izbora, odlučujućih izbora kada je HDZ dobio većinu. Televizija se, kao javna ustanova, pripremala neko vrijeme za promjenu vlasti.

Foto: HRT/Vedran Peteh

- Znalo se da će HDZ dobiti izbore, a Franjo Tuđman je s druge strane tražio da sjedi u protokolarnom redu. Protokol je rekao da izbori još službeno nisu gotovi. Tako da su u protokolarnom redu sjedili predsjednik Predsjedništva i premijer - istaknuo je Puhovski.

Uz skandal s voditeljima i nekoliko poteškoća koje nisu bile vidljive europskoj javnosti, dogodio se još jedan skandal, ali toga puta u prijenosu uživo. Predstavnici Španjolske su zbog tehničkih poteškoća prekinuli nastup na samom početku.

- Izvođačice su jednostavno otišle s pozornice. Nama u tom trenutku nije bilo jasno što se događa jer smo mi glazbu čuli. Jedino se u dvorani i na monitorima ništa nije čulo. Pravila Eurosonga kažu da se u slučaju poteškoća u prijenosu uživo, može ići sa snimkom s generalne probe. Međutim, sve onda treba ići s generalne probe kako bi svi imali iste uvjete - objasnio je redatelj Puhovski.

Imali su 15 sekundi za odluku te se na kraju ponovila ta ista pjesma. Eurosong je u tom trenutku gledalo 60 milijuna ljudi.

Tajči je komentirala kako je imala veliku tremu jer ju je gledalo toliko puno ljudi, no osjetila je podršku publike, obitelji i kolega.

- Toto Cutugno mi je bio velika podrška, donio mi je ruže i stalno mi je govorio da sam izvrsna te da imam sjajnu budućnost ispred sebe. Bilo je prekrasno - iskrena je bila Tajči.

Upravo Toto Cotugno te je godine u Zagrebu odnio pobjedu na Eurosongu s pjesmom "Insieme".