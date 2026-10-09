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Eva Longoria poslala važnu poruku: Upozorila na razliku u plaćama za Latinoamerikanke

Piše Zrinka Medak Radić,
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Eva Longoria poslala važnu poruku: Upozorila na razliku u plaćama za Latinoamerikanke
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Foto: Rocco Spaziani
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U opisu je naglasila kako Latinoamerikanke zarađuju tek 53 centa na svaki dolar koji zarade bijelci ne-hispanskog podrijetla

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Eva Longoria skrenula je pozornost na važan problem s kojim se susreću žene u Sjedinjenim Američkim Državama. Poznata glumica i redateljica oglasila se na društvenim mrežama povodom Dana jednakih plaća za Latinoamerikanke. Njezina objava izazvala je lavinu reakcija i ponovno pokrenula raspravu o ravnopravnosti na radnom mjestu.

Španjolska s Evom Longorijom
Foto: HRT

Glumica je 8. listopada obilježila važnom objavom u kojoj je istaknula nepravdu s kojom se suočavaju radnice. U opisu je naglasila kako Latinoamerikanke zarađuju tek 53 centa na svaki dolar koji zarade bijelci ne-hispanskog podrijetla. Objasnila je da taj broj uključuje sve zaposlene žene, pa čak i sezonske radnice te one zaposlene na pola radnog vremena.

Na fotografiji koju je objavila, Eva nosi bijelu majicu s upečatljivim natpisom o moći i napretku. Priložila je i jasne infografike koje slikovito prikazuju koliko su žene zakinute, a jedna od njih otkriva da imigrantkinje zarađuju samo 43 centa u usporedbi s muškarcima. Posljednja fotografija prikazuje grupu nasmiješenih žena s transparentima koje se bore za svoja prava, a njezina objava privukla je veliku pažnju pratitelja.

*uz korištenje AI-ja
 

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