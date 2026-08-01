Mendes: Upoznajte novog člana naše obitelji! Zaljubljeni smo!

Američka glumica Eva Mendes, poznata po ulogama u filmovima poput "Hitch" i "Brzi i žestoki", podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu sretnu vijest. Glumica je objavila kako je njezina obitelj, koju dijeli s holivudskom zvijezdom Ryanom Goslingom i njihove dvije kćeri, postala bogatija za još jednog člana - preslatkog psa imena Charlie.

- Predstavljam vam Charlieja, našeg najnovijeg člana obitelji. Zaljubljeni smo! - napisala je kratko i zahvalila se organizaciji California Doodle Rescues, otkrivši da je Charlie spašen i udomljen.

Eva Mendes i Ryan Gosling veliki su ljubitelji životinja i dugogodišnji zagovornici udomljavanja, a Charlie nije prvi pas kojem su pružili dom. U obitelji već imaju jednog psa mješanca pudla imena Magic, a obožavatelji se sjećaju i njihovog voljenog dobermana Lucha, koji je preminuo prije nekoliko godina. Svaki put kad podijele priču o svojim ljubimcima, Mendes i Gosling trude se podići svijest o tisućama životinja koje u skloništima čekaju na dom, piše People.