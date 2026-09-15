Evo gdje gledati serije koje su ove godine osvojile Emmy

Horor-komedija 'Widow's Bay' na 78. dodjeli nagrade Emmy osvojila je čak 14 nagrada i postavila rekord po broju osvojenih Emmyja u kategoriji komedije, srušivši prijašnji rekord koji je držala serija 'The Studio'. 'Widows Bay' gledati možete na Apple TV-u, streaming usluzi koja je odnedavno dostupna i u Hrvatskoj

Apsolutni junak večeri bio je Matthew Rhys, koji je postao prvi glumac u povijesti koji je u istoj noći osvojio dvije nagrade za glavnu ulogu. Rhys je prvo nagrađen kao najbolji glumac u humorističnoj seriji za ulogu u 'Widow's Bay', da bi se kasnije ponovno popeo na pozornicu kako bi preuzeo nagradu za najboljeg glumca u limitiranoj seriji za psihološki triler 'The Beast in Me' koja je dostupna na Netflixu.

Evo gdje možete gledati ostale nagrađene serije:

'The Pitt' - druga sezona

Serija je osvojila Emmy za najbolju dramsku seriju, a Noah Wyle nagrađen je kao najbolji glavni glumac, a dostupna je na HBO Maxu.

'DTF St. Louis'

Osvojila je Emmy za najbolju ograničenu ili antologijsku seriju. Serija je također dominirala na Creative Arts Emmyjima početkom ovog mjeseca, kada su David Harbour i Linda Cardellini osvojili nagrade za svoje složene uloge. Gledati ju možete na HBO Maxu.

'Pluribus'

Rhea Seehorn osvojila je svoj prvi Emmy, i to za najbolju glavnu glumicu u dramskoj seriji, zahvaljujući ulozi u 'Pluribusu'. Scenarist i kreator Vince Gilligan također je nagrađen za najbolji scenarij dramske serije. Serija je dostupna na Apple TV-u.



'Task'

Tom Pelphrey nagrađen je Emmyjem u kategoriji 'sporedni glumac u dramskoj seriji' za ulogu Robbieja Prendergrasta u seriji 'Task'. Serija je ukupno imala šest nominacija, no osvojila je nagradu samo u jednoj kategoriji. Gledati ju možete na HBO Maxu.

'Hacks' - peta sezona

Jean Smart osvojila je Emmy za najbolju glumicu u humorističnoj seriji. Ovo joj je peta uzastopna nagrada. Serija je dostupna na HBO Maxu.

'The Beast in Me'

Serija je izgubila od 'DTF St Louis' u kategoriji najbolje ograničene ili antologijske serije, a Claire Danes nije uspjela nadmašiti Sally Field u kategoriji glavne glumice, ali Matthew Rhys ipak je trijumfirao. Njegova pobjeda za najboljeg glavnog glumca u ograničenoj ili antologijskoj seriji, zajedno s očekivanom pobjedom za glavnog glumca u humorističnoj seriji za 'Widow’s Bay', ušla je u povijest Emmyja. To je prvi put da je jedan glumac u jednoj večeri osvojio dvije glavne glumačke kategorije. Seriju možete pogledati na Netflixu.

'Remarkably Bright Creatures'

Za ulogu u seriji 'Remarkably Bright Creatures', Sall Field osvojila je Emmy u kategoriji 'glavna glumica u limitiranoj seriji ili filmu'. To joj je četvrti Emmy u karijeri, a ujedno je postala i najstarija dobitnica u toj kategoriji. Kolege su joj priuštile stajaće ovacije kada je izašla na pozornicu. Serija se prikazuje na Netflixu.

'The Diplomat'

Serija 'The Diplomat' je osvojila samo jedan Emmy i to onaj za najbolju sporednu glumicu u dramskoj seriji i to zahvaljujući Allison Janney, kojoj je ovo osmi Emmy u karijeri. Seriju možete pogledati na Netflixu.

'Slow Horses'

Serija 'Slow Horses' jučer je osvojila jedan Emmy. Saul Metzstein nagrađen je za najbolju režiju za dramsku seriju. Serija se prikazuje na Apple TV-u.