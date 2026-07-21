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NEZABORAVNA SERIJA

Evo gdje su danas 'Smogovci'

Smogovci su ostavili neizbrisiv trag u hrvatskoj televizijskoj povijesti. Obitelj Vragec na duhovit je i topao način prikazivala odrastanje, prve ljubavi i prijateljstvo, zbog čega ih se smatra bezvremenskim klasikom
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Evo gdje su danas 'Smogovci'
Serija se temeljila na istoimenom romanu Hrvoja Hitreca, koji je ujedno bio scenarist, dok je režiju potpisao Milivoj Puhlovski. Od 1982. do 1997. godine, kroz šest sezona i ukupno 38 epizoda, gledatelji su pratili avanture obitelji Vragec i njihovih prijatelja u fiktivnoj zagrebačkoj četvrti Naselak. | Foto: Promo/Marko Ercegović
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Serija se temeljila na istoimenom romanu Hrvoja Hitreca, koji je ujedno bio scenarist, dok je režiju potpisao Milivoj Puhlovski. Od 1982. do 1997. godine, kroz šest sezona i ukupno 38 epizoda, gledatelji su pratili avanture obitelji Vragec i njihovih prijatelja u fiktivnoj zagrebačkoj četvrti Naselak. | Foto: Promo/Marko Ercegović
Komentari 3

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