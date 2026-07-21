Evo gdje su danas 'Smogovci'

- Snimanje ‘Smogovaca’ pamtim kao ljepše razdoblje u karijeri. Ne kažem da nije bilo teško, ali ekipa je bila dobra, voljeli smo te likove i seriju pa smo uživali kad god je bilo prilike. Zadnji ciklus bio mi je nešto teži jer sam u seriji imala i pravog sina Frana, koji je glumio Mazalovo i Dunjino dijete, a ne volim baš miješati privatno i profesionalno. Ali kako sam ga još dojila, bilo je logično da tu ulogu preuzme on, a ne neko tuđe dijete - rekla je ranije Višnja. | Foto: Borna Filic/PIXSELL/ilustracija