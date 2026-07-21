Evo gdje su danas 'Smogovci'

Smogovci su ostavili neizbrisiv trag u hrvatskoj televizijskoj povijesti. Obitelj Vragec na duhovit je i topao način prikazivala odrastanje, prve ljubavi i prijateljstvo, zbog čega ih se smatra bezvremenskim klasikom
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Serija se temeljila na istoimenom romanu Hrvoja Hitreca, koji je ujedno bio scenarist, dok je režiju potpisao Milivoj Puhlovski. Od 1982. do 1997. godine, kroz šest sezona i ukupno 38 epizoda, gledatelji su pratili avanture obitelji Vragec i njihovih prijatelja u fiktivnoj zagrebačkoj četvrti Naselak.
| Foto: Promo/Marko Ercegović
Serija se temeljila na istoimenom romanu Hrvoja Hitreca, koji je ujedno bio scenarist, dok je režiju potpisao Milivoj Puhlovski. Od 1982. do 1997. godine, kroz šest sezona i ukupno 38 epizoda, gledatelji su pratili avanture obitelji Vragec i njihovih prijatelja u fiktivnoj zagrebačkoj četvrti Naselak. |
Foto: Promo/Marko Ercegović
Serija se temeljila na istoimenom romanu Hrvoja Hitreca, koji je ujedno bio scenarist, dok je režiju potpisao Milivoj Puhlovski. Od 1982. do 1997. godine, kroz šest sezona i ukupno 38 epizoda, gledatelji su pratili avanture obitelji Vragec i njihovih prijatelja u fiktivnoj zagrebačkoj četvrti Naselak.
| Foto: Promo/Marko Ercegović
U ulozi Mazala našao se Damir Šaban, koji je diplomirao glumu tek dvije godine prije nego što se serije počela emitirati.
| Foto: HRT
Gotovo cijelu karijeru proveo je u Zagrebačkom kazalištu mladih. Glumac je preminuo u utorak u dobi od 68 godina.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Alin Kavur je glumio Dadu u tri sezone 'Smogovaca', a nakon toga se s roditeljima preselio u Australiju. Živio je u Melbourneu, gdje je radio na radiopostaji te svirao s bendom Nostalgija.
| Foto: Fran Hitrec
Htio se okušati u utrci za gradonačelnika, no ipak se povukao i pridružio gradonačelničkoj kampanji Pavla Kalinića.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Za kampanju je htio iskoristiti likove i naziv serije u vlastite političke svrhe, što se nije svidjelo njegovim kolegama iz Smogovaca. Glumica Višnja Babić, koja je utjelovila Dunju u Smogovcima, prozvala ga je zbog toga, tvrdeći da je bez njihova pristanka koristio ime serije za političku promociju, te da je čak pokušao uključiti glumce u svoju kampanju.
| Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL
Višnja Babić kao gimnazijalka čitala je 'Smogovce' i pomislila kako autor sjajnog djela mora biti duhovit čovjek.
| Foto: Privatni arhiv/PIXSELL
Nije tad pomislila da će glumiti Dunju u istoimenoj kultnoj seriji, a da će taj duhoviti autor, Hrvoje Hitrec, postati njezin suprug...
| Foto: Privatni arhiv/PIXSELL
- Snimanje ‘Smogovaca’ pamtim kao ljepše razdoblje u karijeri. Ne kažem da nije bilo teško, ali ekipa je bila dobra, voljeli smo te likove i seriju pa smo uživali kad god je bilo prilike. Zadnji ciklus bio mi je nešto teži jer sam u seriji imala i pravog sina Frana, koji je glumio Mazalovo i Dunjino dijete, a ne volim baš miješati privatno i profesionalno. Ali kako sam ga još dojila, bilo je logično da tu ulogu preuzme on, a ne neko tuđe dijete - rekla je ranije Višnja.
| Foto: Borna Filic/PIXSELL/ilustracija
Sa suprugom se prije nekoliko godina preselila 'na selo' u okolici Samobora, a gluma joj je puno draža od ravnateljstva koje obnaša u kazalištu Trešnja.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija
Slavko Brankov utjelovio je prevaranta Crnog Džeka, koji se nije skidao iz svoje crne kožnate jakne.
| Foto: HRT/Screenshot
Ta mu je uloga obilježila život, a sve do smrti 2006. godine na ulici su ga nazivali Crnim Džekom.
| Foto: Borna Filic/PIXSELL
Gotovo čitavu glumačku karijeru bio je vezan uz kazalište Gavella.
| Foto: Boris Scitar
Glumac Đorđe Rapajić, koji je glumio Nosonju, preminuo je 2000. godine. Godinama je bio dio kazališta Trešnja, a ostvario je zapažene uloge u filmovima 'Kiklop', 'Operacija Barbarossa' i 'Nepokoreni grad'.
| Foto: HRT/Screenshot
Štefek Vragec, odnosno Željko Bilen, ubijen je hicem u glavu 2003. godine u Sesvetama kad je izlazio iz prijateljeva automobila. Bilen je godinama imao problema sa zakonom te je bio kazneno prijavljen oko trideset puta.
| Foto: HRT/Screenshot
Emil Glad, koji je utjelovio ujaka Fleka i s Crnim Džekom smišljao prevare, preminuo je 2009. godine. Gledateljima je bio poznat i po ulozi u seriji 'Naši i vaši', a imao je i dugu karijeru u kazalištu Gavelli.
| Foto: Boris Scitar/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Tomislav Štriga, koji je glumio Drageca Vrageca, ostao je vjeran glumi i danas nastupa u kazalištu.
| Foto: HRT
Unatoč mnogim ulogama, mnogi ga i dalje prepoznaju kao najstarijeg brata Vrageca.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Marko Juric/PIXSELL
Peru Vrageca utjelovio je Ivica Zadro, koji je 35 godina proveo u kazalištu Komedija.
| Foto: HRT
Iako je od početka 2020. godine službeno u mirovini, ponekad glumi u nekim kazališnim predstavama.
| Foto: Zarko Basic/PIXSELL
U braku je s modnom dizajnericom Jagodom, s kojom ima sina.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Slavica Knežević glumila je Dragečevu suprugu Sonju, a i nakon 'Smogovaca' ostvarila je niz prepoznatljivih uloga u TV serijama i kazalištu.
| Foto: HRT
Mnogi je danas znaju i kao Đurđu iz serije 'Bibin svijet'.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija
Foto slavko midzor/Pixsell
Za Edvina Dautovića, Bongo je bila jedina glumačka uloga. U seriju je došao, ispričao je ranije za arteist.hr, jer su se redatelju svidjele njegove oči.
| Foto: HRT
Nakon serije zaposlio se na benzinskoj postaji, a kasnije je radio kao organizator u jednoj produkcijskoj kući te kao menadžer u digitalnom marketingu.
| Foto: Facebook
Mario Mirković utjelovio je jednog od najosebujnijih likova serije, izumitelja Cobru.
| Foto: imdb/screenshot
Danas ima uspješnu kazališnu karijeru u Zagrebačkom kazalištu mladih (ZKM).
| Foto: Privatni album/kolaž
Mnogima je i danas ostala u sjećanju scena punašnog dječaka Buce koji potajno jede pekmez prstom. Od tada je prošlo više od 35 godina, a Edin Breški oprostio se od glume.
| Foto: HRT
I dalje je ostao 'buco' te se godinama borio s kilogramima. Zbog toga je ranije pokrenuo blog o prehrani i vježbanju.
| Foto: Davor Puklavec/Pixell
Foto Borna Filić/PIXSELL