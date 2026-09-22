Evo kada će biti komemoracija za Stjepana Jimmyja Stanića

Komemoracija za glazbenika Stjepana Jimmyja Stanića održat će se u petak, 25. rujna, u 13 sati u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Hrvatska glazbena unija (HGU) priopćila je da je cilj skupa prisjetiti se njegova umjetničkog puta i odati počast neizbrisivom tragu koji je ostavio na hrvatskoj glazbenoj sceni.

U znak sjećanja na Jimmyja, HGU ovom je prigodom objavio i dosad neobjavljenu snimku njegova koncerta održanog 2017. godine u zagrebačkoj Močvari.

Zagreb: Glazbenik i pjevač Stjepan Jimmy Stanić | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

"Želimo je podijeliti s kolegama, prijateljima, publikom i svima koji su Jimmyja voljeli – kao podsjetnik na njegovu glazbu, neponovljiv šarm i energiju koju je donosio na pozornicu", napisali su iz HGU.

Snimku koncerta možete pogledati ovdje:

"Vidimo se 25. rujna u Lisinskom kako bismo se zajedno oprostili od Jimmyja", poručili su iz HGU.

Podsjetimo, Stjepan Jimmy Stanić preminuo je 30. kolovoza u 98. godini života, a 2. rujna je na zagrebačkom Mirogoju ispraćen na posljednji počinak.