Evo kakav je odnos Elizabeta II. imala sa ženama iz kraljevske obitelji: Od Diane do Meghan

Kraljica Elizabeta II. na tronu Ujedinjenog Kraljevstva i drugih kraljevstava Commonwealtha bila je od 6. veljače 1952. do svoje smrti 2022. godine. Njena vladavina od 70 godina i 214 dana najduža je od svih britanskih monarha, druga najduža od svih kraljeva i najduža od svih vladajućih kraljica u povijesti. Elizabeta II. danas bi slavila 100. rođendan.

Elizabeta je rođena u Mayfairu u Londonu za vrijeme vladavine svog djeda, kralja Georgea V. Bila je prvo dijete vojvode i vojvotkinje od Yorka (kasnije kralja Georgea VI. i kraljice Elizabete, kraljice majke). Njezin otac je stupio na prijestolje 1936. nakon abdikacije svog brata Edwarda VIII., čime je desetogodišnja princeza Elizabeta postala nasljednica. Školovala se privatno kod kuće i počela je obavljati javne dužnosti tijekom Drugog svjetskog rata. U studenom 1947. udala se za Philipa Mountbattena, bivšeg grčkog i danskog princa. Njihov brak trajao je 73 godine, do njegove smrti 2021. Imaju četvero djece: Charlesa, Anne, Andrewa i Edwarda.

Kraljica je oduvijek bila poznata po čvrstim vezama s ostalim ženama kraljevske obitelji. Brojni kraljevski biografi komentirali su kako je bila svjesna svoje pozicije u "svijetu koji vode muškarci", a na tronu je bila duže od gotovo svih muškaraca.

Foto: TIM GRAHAM/PRESS ASSOCIATION

- Mnogi su ju tretirali vrlo seksistički kada je preuzela tron, a neki su joj se obraćali kao djevojčici. Ipak, s godinama je učvrstila svoj status - komentirala je biografkinja Kate Williams za Sky News.

Kraljica Mary, baka kraljice Elizabete, bila je žena koja je na nju najviše utjecala tijekom djetinjstva. Naučila ju je brojnim manirima te kako se ponašati u društvu, a Elizabeta je slijedila neke od njezinih uputa sve do smrti. Preminula je prije kraljičine krunidbe, no bila joj je veliki uzor.

Kraljica majka bila je mlada kada je ostala udovica te je njezina kći naslijedila tron. Kraljevski biografi tvrde kako se osjećala kao da ne pripada više kraljevskoj obitelji, no Elizabeta je imala korektan odnos s njom. Kraljica majka svojim je kćerima htjela pružiti sretno djetinjstvo te ih nije htjela opterećivati školom, što joj je Elizabeta kasnije zamjerila kada je preuzela monarhiju. Ipak, bile su bliske sve do smrti Kraljice majke 2002. godine. Ta godina bila je teška za Elizabetu jer je u nekoliko mjeseci odmaka ostala bez majke i sestre Margaret.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL, Josip Regovic/PIXSELL

Princeza Margaret bila je potpuno drugačijeg karaktera od svoje sestre te je često prkosila zakonima monarhije. Kada se Margaret zaljubila u Petera Townsenda, muškarca koji je bio 15 godina stariji od nje te je imao dvoje djece iz propalog braka, Elizabeta ju je zamolila da vezu drži u tajnosti do nakon njezine krunidbe. Upravo kraljica trebala je odobriti tu vezu i potencijalni brak, no to nije učinila.

- Margaret je s Elizabetom o tome htjela razgovarati kao sestra, no ona se odnosila kao kraljica. Taj trenutak udaljio je nekoć vrlo bliske sestre - komentirala je Kate Williams. Unatoč brojnim usponima i padovima, Margaret je obnašala kraljevske dužnosti do smrti te je bila i dalje bliska svojoj sestri.

Princeza Anne kraljičina je jedina kći, a imala je tri godine kada je njezina majka preuzela tron Ujedinjenog Kraljevstva. Nerijetko je izbivala od kuće radi posla, no s Anne je kraljica imala snažnu vezu sve do smrti. Mnogi govore da se u mnogočemu mogla pouzdati samo u svoju kći, a 2013. godine je promijenjen i zakon po kojem je Anne bila u redu za krunu poput svoje braće.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Za princezu Dianu mnogi će reći da je najviše utjecala na kraljičinu vladavinu od svih žena u njezinu životu. Elizabeta je odobrila njezin brak s najstarijim sinom Charlesom 1981. godine, a to se smatra jednim od najgledanijih kraljevskih vjenčanja na svijetu. Od samih početaka, Diana je predstavljala kraljevsku obitelj te joj je Elizabeta vjerovala. Iznenadilo ju je koliko su mediji pratili svaki Dianin pokret, no nije se previše u početku bunila. Krah braka Diane i Charlesa bio je velika sramota za kraljevsku obitelj, a Dianina iznenadna smrt bila je veliki udarac za kraljicu. Na ispraćaju Lady Di, kraljica je prekršila kraljevski protokol te se poklonila lijesu pokojne princeze. Kraljica se tradicionalno nikome nije poklonila, a na taj način odala je počast princezi Diani.

S današnjom kraljicom Camillom Elizabeta je imala potencijalno najraznolikiji odnos od svih žena kraljevske obitelji. Godine 2000. navodno je odbila upoznati je, a do 2022. godine joj je dala odobrenje da nakon njezine smrti koristi titulu kraljice.

Foto: Phil Noble/PRESS ASSOCIATION

- Vidjela je na koji način Camilla podržava Charlesa te je promijenila mišljenje o njoj - tvrde biografi. S aktualnom princezom od Walesa, Kate Middleton, imala je korektan odnos. Voljela je što ona podržava princa Williama u svemu, no na početku njihove veze bojala se da nema dovoljno istančanu osobnost u kontekstu kraljevske obitelji. Obzirom na činjenicu da joj je dala nekoliko odličja, svi su zaključili kako ju je podržavala.

Sa svojim unukom Harryjem kraljica je imala blizak odnos, a bila je oduševljena kada je princ objavio da će se vjenčati s Meghan Markle. Iako je Elizabeta zaista podržavala Harryja i Meghan, povukla se iz tog odnosa nakon što su oni odlučili preseliti se u SAD. Harry se udaljio od čitave obitelji pa tako i od svoje bake, a dodatni udarac bio je njihov intervju koji su dali Opri Winfrey u kojem su iznijeli "prljavo rublje" kraljevske obitelji. U razgovoru su oboje lijepo pričali o kraljici, no čitav dojam intervjua nagnao je kraljicu da se udalji od njih.