Evo kako danas izgleda Marv iz filma 'Sam u kući': Živi daleko od Hollywooda na svojoj farmi

Daniel Jacob Stern američki je glumac najpoznatiji po ulozi nespretnog provalnika Marva Murchinsa u filmskim hitovima "Sam u kući" i "Sam u kući 2", no tijekom godina nizao je i druge zapažene uloge. Ipak, posljednjih godina nastoji biti izvan holivudske vreve. Stern je rođen 28. kolovoza 1957. godine u američkoj Bethesdi, a odrastao je u židovskoj obitelji.

Zanimanje za glumu Daniel je pokazivao još tijekom školovanja u srednjoj školi Bethesda-Chevy Chase. Pojavio se u nekoliko kazališnih predstava, a presudan trenutak dogodio se kada se prijavio za posao rasvjetnog tehničara na Shakespeareovu festivalu u Washingtonu. Umjesto rada iza pozornice dobio je malu glumačku ulogu u predstavi "Ukroćena goropadnica", u kojoj je nastupala i Glenn Close. Stern je tijekom posljednje godine napustio srednju školu i preselio se u New York kako bi se ozbiljnije posvetio glumi. Usavršavao se u HB Studiju, a zatim počeo glumiti u kazalištima na Broadwayu i izvan njega.

Filmski debi ostvario je 1979. godine u filmu "Breaking Away", a početkom 80-ih zaredao je nekoliko manjih uloga u filmovima raznih žanrova. Posebno mjesto u Sternovoj televizijskoj karijeri zauzima serija The Wonder Years. Od 1988. do 1993. posuđivao je glas pripovjedaču, odnosno odraslom Kevinu Arnoldu koji se prisjeća svojeg djetinjstva i odrastanja. Nekoliko epizoda je i režirao.

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Svjetska popularnost stigla je 1990. godine zahvaljujući filmu "Sam u kući". Stern je utjelovio Marva Murchinsa, jednog od dvojice provalnika koji pokušavaju opljačkati kuću obitelji McCallister, ne računajući na domišljatost dječaka Kevina. Zajedno s Joeom Pescijem, koji je glumio Harryja, Stern je stvorio jedan od najprepoznatljivijih komičnih kriminalnih dvojaca popularnog filma. Njihove fizičke komične scene, zamke i neprestani neuspjesi postali su jedan od najpoznatijih elemenata filma.

Ogroman uspjeh prvog filma doveo je do nastavka Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku iz 1992. godine. Stern i Pesci ponovno su se našli nasuprot Kevinu, ovoga puta na ulicama New Yorka. Uloga Marva Sternu je donijela trajnu prepoznatljivost među nekoliko generacija gledatelja, osobito zato što su oba filma s vremenom postala nezaobilazan dio blagdanskog televizijskog programa u brojnim zemljama.

- Jako mi je drago što se ljudima uloga Marva svidjela. I danas mi prilaze s komentarima koliko im je taj lik prirastao srcu. Ponekad mi sve to bude i previše - iskren je bio Stern u razgovoru za People. Dodao je kako nije ni sanjao da će mu ta uloga donijeti toliku prepoznatljivost.

- Znao sam da ima nešto u tom filmu. Kada sam pročitao scenarij, umirao sam od smijeha. Sve mi je bilo smiješno, ali i iskreno - dodao je.

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Krajem devedesetih Stern je pokazao i ozbiljniju, mračniju stranu svojega glumačkog izraza. Godine 1998. nastupio je u crnoj komediji "Very Bad Things", uz Christiana Slatera, Cameron Diaz i Jona Favreaua. Istodobno je nastavio raditi kao glasovni glumac, a osobito se istaknula njegova uloga Dilberta u animiranoj televizijskoj seriji nastaloj prema popularnom stripu Scotta Adamsa. Radio je dosta i iza kamere, a osim što je režirao nekoliko serija, napisao je i nekoliko kazališnih predstava.

U novijem razdoblju pojavio se u komediji "Game Over, Man!" iz 2018. godine, kao i u Huluovoj seriji "Shrill", u kojoj je glumio oca glavne junakinje Annie. Godine 2023. pridružio se glumačkoj postavi Apple TV+ znanstvenofantastične serije "For All Mankind", gdje je preuzeo važnu ulogu Elija Hobsona.

Izvan svijeta filma i televizije Stern vodi život koji se znatno razlikuje od tipične slike holivudskog glumca. Bavi se uzgojem stoke i citrusa, a godinama je aktivan i kao likovni umjetnik, osobito na području brončane skulpture. Njegovi javni radovi postavljeni su na više lokacija u Kaliforniji, uključujući San Diego, Pasadenu, Palm Desert, Temple City, Monroviju i Agoura Hills. Djelovao je i kao rezidencijalni umjetnik u centru Studio Channel Islands Art Center u Camarillu te je izrađivao privatne narudžbe i sudjelovao na izložbama i umjetničkim sajmovima.

- Ne napuštam svoju farmu, bez uvrede ikome. Sastanke dogovaram putem interneta. Volim komunicirati s ljudima, ali iz topline svoga doma - komentirao je Stern za People prošle godine.

Privatno, Stern je od 1980. godine u braku s Laure Mattos. Par ima troje djece, među kojima je i Henry Stern, koji se posvetio politici i postao senator u Senatu savezne države Kalifornije.

U prosincu 2025. Stern se našao i u središtu neželjene medijske pozornosti nakon incidenta povezanog s policijskom akcijom protiv prostitucije u okrugu Ventura u Kaliforniji. Dobio je prekršajni nalog, ali nije bio uhićen niti odveden u pritvor. Optužba je poslije odbačena.