Evo kako glasati na Eurosongu

Večeras ćemo saznati tko će pobijediti u finalu Eurosonga 2026. U prvoj polufinalnoj večeri u utorak finale izborili Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litva i Poljska. U drugom polufinalu dalje su prošle Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska, Češka.

Kako glasati na Eurosongu 2026.?

Sustav glasovanja ove godine ponovno kombinira glasove publike i nacionalnih žirija. Kao i u polufinalu, i u finalu ponovno zajedno odlučuju televoting i stručni žiri. Omjer bodova iznosi 50,7 posto za publiku i 49,3 posto za žiri, a važnu ulogu ponovno imaju i gledatelji iz zemalja koje ne sudjeluju na natjecanju. Njihovi online glasovi zbrajaju se pod posebnom kategorijom "Rest of the World", koja zatim dodjeljuje vlastite eurovizijske bodove.

Hrvatski gledatelji moći će glasovati pozivom na broj 06155 uz redni broj pjesme ili slanjem SMS poruke na broj 666777 s rednim brojem izvođača.

Hrvatska publika ne može glasati za Lelek

Važno je naglasiti kako hrvatska publika ne može glasovati za hrvatske predstavnice, nego samo za ostale zemlje. Osim telefonskog i SMS glasovanja, moguće je i online glasovanje putem službene platforme esc.vote, što posljednjih godina postaje sve popularniji način sudjelovanja publike.