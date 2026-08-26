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Evo kako izgleda iza kulisa nove domaće serije 'Slučajna obitelj'

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 3 min
Evo kako izgleda iza kulisa nove domaće serije 'Slučajna obitelj'
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Foto: Nova TV
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Na setu serije 'Slučajna obitelj' glumci dijele trenutke radosti i smijeha, dok se pripremaju za predstavljanje zanimljivih likova i obiteljskih zapleta koji će uskoro oduševiti gledatelje

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Na setu nove dramsko-humoristične serije 'Slučajna obitelj' snimanje je u punom jeku, a glumačka postava već je zakoračila u svijet svojih likova. Svakim novim kadrom razvijaju se odnosi, otkrivaju tajne i sklapaju neočekivani dogovori, dok nastaje priča puna obiteljskih zapleta i iznenađenja koja će uskoro zaživjeti na malim ekranima.

Foto: NOVA TV

- Mislim da je atmosfera na setu među glumcima i cijelom ekipom jako važna, pogotovo kada imaš velik broj snimajućih dana i provodiš sate na setu. U takvom okruženju dobra energija i međusobno poštovanje zaista puno znače. Za sada sam najviše scena snimala s Rominom i jako mi je drago što smo odmah na početku kliknule. Svaki put kada smo zajedno na setu jako se dobro zabavimo, puno se smijemo i uživamo u radu - rekla je Katarina Baban, koja u seriji utjelovljuje Milenu Kutnjak, dobroćudnu vlasnicu kafića u malom mjestu Jaruga.

Foto: NOVA TV

- Jako je vedra i pozitivna atmosfera, a definitivno prvo mjesto u tom smislu drži Filip Juričić. Svi kolege su susretljivi i pomažu nama koji smo 'novi' da se što bolje snađemo. Naravno da osjećam tremu, ali više bih je protumačio kao uzbuđenost. Imam veliko poštovanje prema svim ljudima s kojima radim na ovom projektu i od svakog od njih kroz rad i učim– priznao je Lovro Juraga.

Foto: NOVA TV

Osim vanjskih lokacija, serija se snima u dva studija koji se protežu na 2000 četvornih metara. Fotografije sa seta otkrivaju djelić atmosfere sa snimanja: od druženja i samih priprema do scena u kojima glumci uživaju u svojim novim ulogama. Upravo na setu, kroz zajednički rad glumačke i produkcijske ekipe, nastaju situacije koje će uskoro zaživjeti, a glavni glumci su otkrili i ponešto o likovima koje će gledatelji upoznati u novoj seriji. U glavnoj ulozi uz Filipa Juričića je Romina Tonković, koja utjelovljuje Korinu, ženu u tridesetima, umornu od teškog suživota s lošim partnerom.

USKORO NA TV-U Od jeseni na Novu TV stiže nova domaća serija 'Slučajna obitelj'
Od jeseni na Novu TV stiže nova domaća serija 'Slučajna obitelj'

- Korina je lik koji dolazi u jednu malu sredinu i vrlo je različita od svih mještana. Ona je vrlo snalažljiva, samosvjesna i sve razumije. Navikla je sama o sebi brinuti cijeli život. To je zapravo ono što je najviše razlikuje od ostalih likova. Zbog toga mi se jako sviđa i jako je zahvalan lik za glumiti - ispričala je glumica Romina Tonković.

Foto: NOVA TV

Tit Emanuel Medvešek glumit će pomalo izgubljenog mladića koji se još uvijek traži i pokušava pronaći svoje mjesto u životu. Njegov lik u priču ulazi kao lažni sin Korine i Vite, što donosi niz neočekivanih i komičnih situacija.

- Moj lik se zove Petar Kiša i mogu reći da se on još traži u životu. Nekako se i poistovjećujem s njim jer sam i sam u sličnoj situaciji - priznao je mladi glumac.

TAJNE, LJUBAVI I FARSE Nova domaća serija uskoro stiže na male ekrane: Sve što trebate znati o seriji 'Slučajna obitelj'
Nova domaća serija uskoro stiže na male ekrane: Sve što trebate znati o seriji 'Slučajna obitelj'

Njegov lažni otac, Vito Haranga, kojeg utjelovljuje Filip Juričić, muškarac je koji živi naizgled lagodnim životom, sve dok ga splet okolnosti ne natjera da napravi veliki zaokret.

- On kreće u potpuno nov i nepoznat život i tu vidimo da je hrabar i odvažan, da se zna poslužiti svojim šarmom i simpatičnošću i da ga ljudi vole - opisao je svoj lik Filip Juričić.

Foto: NOVA TV

Nova serija 'Slučajna obitelj' donosi priču o neočekivanim životnim preokretima, novim početcima i ljudima koji se, spletom okolnosti, nađu u situacijama koje nisu mogli ni zamisliti. 

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