Evo kako izgleda iza kulisa nove domaće serije 'Slučajna obitelj'

Na setu nove dramsko-humoristične serije 'Slučajna obitelj' snimanje je u punom jeku, a glumačka postava već je zakoračila u svijet svojih likova. Svakim novim kadrom razvijaju se odnosi, otkrivaju tajne i sklapaju neočekivani dogovori, dok nastaje priča puna obiteljskih zapleta i iznenađenja koja će uskoro zaživjeti na malim ekranima.

Foto: NOVA TV

- Mislim da je atmosfera na setu među glumcima i cijelom ekipom jako važna, pogotovo kada imaš velik broj snimajućih dana i provodiš sate na setu. U takvom okruženju dobra energija i međusobno poštovanje zaista puno znače. Za sada sam najviše scena snimala s Rominom i jako mi je drago što smo odmah na početku kliknule. Svaki put kada smo zajedno na setu jako se dobro zabavimo, puno se smijemo i uživamo u radu - rekla je Katarina Baban, koja u seriji utjelovljuje Milenu Kutnjak, dobroćudnu vlasnicu kafića u malom mjestu Jaruga.

Foto: NOVA TV

- Jako je vedra i pozitivna atmosfera, a definitivno prvo mjesto u tom smislu drži Filip Juričić. Svi kolege su susretljivi i pomažu nama koji smo 'novi' da se što bolje snađemo. Naravno da osjećam tremu, ali više bih je protumačio kao uzbuđenost. Imam veliko poštovanje prema svim ljudima s kojima radim na ovom projektu i od svakog od njih kroz rad i učim– priznao je Lovro Juraga.

Foto: NOVA TV

Osim vanjskih lokacija, serija se snima u dva studija koji se protežu na 2000 četvornih metara. Fotografije sa seta otkrivaju djelić atmosfere sa snimanja: od druženja i samih priprema do scena u kojima glumci uživaju u svojim novim ulogama. Upravo na setu, kroz zajednički rad glumačke i produkcijske ekipe, nastaju situacije koje će uskoro zaživjeti, a glavni glumci su otkrili i ponešto o likovima koje će gledatelji upoznati u novoj seriji. U glavnoj ulozi uz Filipa Juričića je Romina Tonković, koja utjelovljuje Korinu, ženu u tridesetima, umornu od teškog suživota s lošim partnerom.

- Korina je lik koji dolazi u jednu malu sredinu i vrlo je različita od svih mještana. Ona je vrlo snalažljiva, samosvjesna i sve razumije. Navikla je sama o sebi brinuti cijeli život. To je zapravo ono što je najviše razlikuje od ostalih likova. Zbog toga mi se jako sviđa i jako je zahvalan lik za glumiti - ispričala je glumica Romina Tonković.

Foto: NOVA TV

Tit Emanuel Medvešek glumit će pomalo izgubljenog mladića koji se još uvijek traži i pokušava pronaći svoje mjesto u životu. Njegov lik u priču ulazi kao lažni sin Korine i Vite, što donosi niz neočekivanih i komičnih situacija.

- Moj lik se zove Petar Kiša i mogu reći da se on još traži u životu. Nekako se i poistovjećujem s njim jer sam i sam u sličnoj situaciji - priznao je mladi glumac.

Njegov lažni otac, Vito Haranga, kojeg utjelovljuje Filip Juričić, muškarac je koji živi naizgled lagodnim životom, sve dok ga splet okolnosti ne natjera da napravi veliki zaokret.

- On kreće u potpuno nov i nepoznat život i tu vidimo da je hrabar i odvažan, da se zna poslužiti svojim šarmom i simpatičnošću i da ga ljudi vole - opisao je svoj lik Filip Juričić.

Foto: NOVA TV

Nova serija 'Slučajna obitelj' donosi priču o neočekivanim životnim preokretima, novim početcima i ljudima koji se, spletom okolnosti, nađu u situacijama koje nisu mogli ni zamisliti.