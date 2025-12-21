Obavijesti

Show

Komentari 0
PODRŽITE IH

Evo kako možete glasati za svog favorita u finalu Supertalenta

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Evo kako možete glasati za svog favorita u finalu Supertalenta
4
Foto: NOVA TV

Glasovanje je vremenski ograničeno i moguće isključivo u periodu od kada voditelji u emisiji najave početak glasovanja do trenutka proglašenja završetka glasovanja

U finalu, od ukupno osam nastupa, jedan nastup će postati pobjednički zahvaljujući samo i isključivo glasovima gledatelja, žiri nema mogućnost izbora ni odluke.

Zagreb: U Areni Zagreb pripreme pred veliko finale Supertalenta
Zagreb: U Areni Zagreb pripreme pred veliko finale Supertalenta | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Tijekom prijenosa uživo voditelji jasno naznačuju trenutak otvaranja, kao i zatvaranja glasovanja, odn. period u kojem će linije biti otvorene i kada su zatvorene. U navedenom periodu gledatelji mogu glasovati za sve izvođače i prije nego što dođu na red, putem poziva i aplikacije DNEVNIK.hr na brojeve dodijeljene svakom izvođaču u toj emisiji. Brojevi su dodijeljeni prema redoslijedu nastupa.

SUPERTALENT Najbizarniji nastupi: Gledali smo guzotres, Kitassa, flautu među nogama, zlatni prdež...
Najbizarniji nastupi: Gledali smo guzotres, Kitassa, flautu među nogama, zlatni prdež...

Glasovanje je vremenski ograničeno i moguće isključivo u periodu od kada voditelji u emisiji najave početak glasovanja do trenutka proglašenja završetka glasovanja. Svi glasovi pristigli prije ili nakon navedenog perioda neće biti zabilježeni kao ispravni.

Zagreb: U Areni Zagreb pripreme pred veliko finale Supertalenta
Zagreb: U Areni Zagreb pripreme pred veliko finale Supertalenta | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Glasovati je moguće samo unutar teritorija Republike Hrvatske.

Sve informacije za glasovanje istaknute su na ekranu u grafikama tijekom prijenosa uživo.

24SATA U ARENI ZAGREB UŽIVO Supertalent: Violinist je oduševio i publiku i žiri pa je priznao da mu je puknula žica!
UŽIVO Supertalent: Violinist je oduševio i publiku i žiri pa je priznao da mu je puknula žica!

Aplikaciju za glasovanje putem Dnevnik.hr možete skinuti skeniranjem QR koda prikazanog na ekranu.

Zagreb: U Areni Zagreb pripreme pred veliko finale Supertalenta
Zagreb: U Areni Zagreb pripreme pred veliko finale Supertalenta | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Glasovanje putem poziva

Glasovanje putem poziva je omogućeno s fiksnih i mobilnih linija na raspon brojeva od 061 55 01 do 061 55 08 u finalu.

Cijena po pozivu s fiksnih linija je 0,50€, a cijena po pozivu iz mobilne mreže je 0,67€. PDV je uključen u cijenu poziva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tamia Šeme pobijedila je lani u Supertalentu: 'Cirque du Soleil moj je veliki neostvareni san'
ISKRENO ZA 24SATA

Tamia Šeme pobijedila je lani u Supertalentu: 'Cirque du Soleil moj je veliki neostvareni san'

Slovenska umjetnica još ne može vjerovati da je pobijedila u talent showu. "To je jedno od mojih najvećih postignuća i nešto na što sam izuzetno ponosna", rekla je
Twerkanjem u Supertalentu je zgrozila Martinu: Evo kako danas izgleda Sarah Seifert...
KONTROVERZAN NASTUP

Twerkanjem u Supertalentu je zgrozila Martinu: Evo kako danas izgleda Sarah Seifert...

Večeras će biti poznat novi pobjednik ili pobjednica Supertalenta. Veliko finale prenosit će se uživo iz Arene Zagreb, a mi smo se prisjetili točke koja je šokirala mnoge.
Znaš li tko sam? Kao mali htio je biti arheolog ili ribar, a završio je na sceni poput roditelja...
POPULARNI GLUMAC

Znaš li tko sam? Kao mali htio je biti arheolog ili ribar, a završio je na sceni poput roditelja...

Gluma mu nije bila plan nego želja da vidi kamo to tata odlazi svakodnevno. Sve se promijenilo jednog ljeta na Brijunima, kad je kao 12-godišnjak sudjelovao u predstavi 'Play Beckett' Teatra Ulysses

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025