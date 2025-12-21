Evo kako možete glasati za svog favorita u finalu Supertalenta

U finalu, od ukupno osam nastupa, jedan nastup će postati pobjednički zahvaljujući samo i isključivo glasovima gledatelja, žiri nema mogućnost izbora ni odluke.

Zagreb: U Areni Zagreb pripreme pred veliko finale Supertalenta | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Tijekom prijenosa uživo voditelji jasno naznačuju trenutak otvaranja, kao i zatvaranja glasovanja, odn. period u kojem će linije biti otvorene i kada su zatvorene. U navedenom periodu gledatelji mogu glasovati za sve izvođače i prije nego što dođu na red, putem poziva i aplikacije DNEVNIK.hr na brojeve dodijeljene svakom izvođaču u toj emisiji. Brojevi su dodijeljeni prema redoslijedu nastupa.

Glasovanje je vremenski ograničeno i moguće isključivo u periodu od kada voditelji u emisiji najave početak glasovanja do trenutka proglašenja završetka glasovanja. Svi glasovi pristigli prije ili nakon navedenog perioda neće biti zabilježeni kao ispravni.

Glasovati je moguće samo unutar teritorija Republike Hrvatske.

Sve informacije za glasovanje istaknute su na ekranu u grafikama tijekom prijenosa uživo.

Aplikaciju za glasovanje putem Dnevnik.hr možete skinuti skeniranjem QR koda prikazanog na ekranu.

Glasovanje putem poziva

Glasovanje putem poziva je omogućeno s fiksnih i mobilnih linija na raspon brojeva od 061 55 01 do 061 55 08 u finalu.

Cijena po pozivu s fiksnih linija je 0,50€, a cijena po pozivu iz mobilne mreže je 0,67€. PDV je uključen u cijenu poziva.