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Kraj škole bez drame?

Evo kako se Jelena Perčin nosi s ocjenama, stresom i praznicima

Piše Dora Pek,
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Evo kako se Jelena Perčin nosi s ocjenama, stresom i praznicima
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ARHIVA: Glumica Jelena Per?in danas slavi 45. ro?endan | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Glumica, koju gledatelji trenutačno prate u seriji 'Divlje pčele', majka je troje djece. Starija kći Lota završila je drugi razred srednje škole, Maša prvi razred osnovne škole, dok najmlađi Jakša tek čeka školske dane

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Ma meni vam je isto jer tijekom cijele godine su neke organizacije, neke priredbe. Moji su klinci dosta aktivni, uvijek imamo nešto pa mi nije neka veća drama krajem školske godine, rekla je glumica Jelena Perčin (45) za Net.hr

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Glumica, koju gledatelji trenutačno prate u RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele', majka je troje djece. Starija kći Lota završila je drugi razred srednje škole, Maša prvi razred osnovne škole, dok najmlađi Jakša tek čeka svoje školske dane. Perčin vjeruje da se školske navike grade tijekom cijele godine, a ne u posljednjim danima prije zaključivanja ocjena. Upravo zato kod njih nema panike ni drame.

- Nekako držimo to cijelu godinu i tako ih učim da ne ostavljaju stvari za zadnji čas. Mislim da sam dosad uspjela prenijeti da se radi cijelu godinu jer se ne može baš puno toga napraviti u zadnja dva tjedna škole - rekla je.

Foto: rtl

Ono što joj je ponekad naporno jest osjećaj da se u kratkom vremenu mora stići sve što se nakupilo tijekom godine.

-  A planiranje praznika mi nije stres već motivacija da sve stignem - dodala je Perčin. 

Na pitanje je li tip mame koja nagrađuje dobar uspjeh na kraju godine ili smatra da se trud podrazumijeva bez posebnih nagrada kaže: 'Zapravo oboje. Nagrađujem cjelogodišnji trud. Rezultati su dobri kad se radi kontinuirano, tako da nekako podrazumijevam rad, ali i nagrađujem neke ekstra iskorake'.

Zagreb: Glumica Jelena Perčin
Zagreb: Glumica Jelena Perčin | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Ljeto joj, priznaje, uvijek donosi olakšanje: 'Meni je sve lakše čim je ljeto, čim je toplo. Onda sve može. Mene ovi zimski uvjeti ubijaju u pojam'.

Organizacija ljetnih mjeseci u njihovoj obitelji već je dobro uhodana.

- Lota je ozbiljna u sportu, ona ima svoje programe turnira, sreća je kad uopće stigne biti s nama. A mali nisu još toliko u ful programu, pa su s njima razne kombinacije - kaže glumica.

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Ljetnu organizaciju dijeli s bivšim suprugom Momčilom Otaševićem, s kojim je dobila kći Mašu i sina Jakšu.

- Momo i ja smo se nekako poraspodijelili ljeti. Jedan mjesec ja s djecom, jedan on, pa nekako uspijemo premostiti - zaključila je Perčin. 

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