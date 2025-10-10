Evo kako se mijenjala Victoria Beckham: Išla 'pod nož', a zbog jedne operacije je i požalila...

Victoria Beckham je tijekom karijere koja traje preko 30 godina prošla pravu modnu preobrazbu. Od Spice Girls do danas je često mijenjala stilove, a mnogi su uvjereni kako je bila i pod nož. Danas poznata po svom minimalističkom stilu, kao Posh Spice je često koketirala s raznim stilovima. Mediji često komentiraju i njezin mladolik izgled, a komentirala je kako se ne smije često kako ne bi dobila bore na licu. Na Netflixu je izašao dokumentarac o njoj, a u galeriji pogledajte kako se Victoria Beckham mijenjala kroz godine.
Prije karijere u grupi Spice Girls, Victoria je bila u dugoj vezi s Markom Woodom, a u to je vrijeme njegovala potpuno drugačiji stil.
Otkako je počela pjevati sa Spice Girls često je nosila šarene kostimiće, no najpoznatija je po jednostavnim crnim haljinicama u kojima se pojavljivala na službenim fotografijama grupe.
Jedno vrijeme imala je plavu kosu, a bojala ju je i u narančasto, no vrlo brzo bi vratila prirodnu, smeđu boju kose.
Duga, jednostavna frizura postala je njezin zaštitni znak tijekom godina.
Bila je na nekoliko plastičnih operacija, a prvo si je popunila grudnjak. Kasnije je pričala kako žali što je povećala grudi te da bi rado promijenila tu odluku.
Inzistira da nikada nije radila korekcije na licu. Tvrdi kako mladolik izgled postiže mudrim korištenjem vlastite linije šminke.
Mnogi su je prozivali da je operirala nos, no Victoria kaže kako je sve rezultat toniranja pudera na tom dijelu lica. "Nikada nisam ništa radila na licu, nikada", jasno je rekla.
Tehnike šminkanja često dijeli na svojim društvenim mrežama, uglavnom kako bi reklamirala vlastiti brend, Victoria Beckham Beauty
"Smijem se iznutra", poznata je Victorijina izjava. Slavna dizajnerica i pjevačica u jednom se trenutku prestala smijati u javnosti. Kasnije je pričala kako je osjetila obavezu prema modnoj industriji te se uozbiljila i rijeko su je fotografirali nasmijanu.
Britanski mediji su prenosili da se Victoria Beckham prestala smijati kako bi zadržala mladoliki izgled. Naime, navodno je shvatila da joj se zbog smijeha pojavljuju bore na licu, a to je htjela izbjeći.
Victorijin istančani modni stil uvelike je poznat, a čim stane na crveni tepih, svima je jasno da je pazila na svaki detalj svoje odjevne kombinacije.
