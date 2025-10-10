MIJENJALA JE IZGLED Evo kako se mijenjala Victoria Beckham: Išla 'pod nož', a zbog jedne operacije je i požalila...

Victoria Beckham je tijekom karijere koja traje preko 30 godina prošla pravu modnu preobrazbu. Od Spice Girls do danas je često mijenjala stilove, a mnogi su uvjereni kako je bila i pod nož. Danas poznata po svom minimalističkom stilu, kao Posh Spice je često koketirala s raznim stilovima. Mediji često komentiraju i njezin mladolik izgled, a komentirala je kako se ne smije često kako ne bi dobila bore na licu. Na Netflixu je izašao dokumentarac o njoj, a u galeriji pogledajte kako se Victoria Beckham mijenjala kroz godine.