JEDNU STVAR POSEBNO HVALE

Evo kako su gledatelji reagirali na najbolniji trenutak u Divljim pčelama: 'Ajme, jadna Cvita!'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
Evo kako su gledatelji reagirali na najbolniji trenutak u Divljim pčelama: 'Ajme, jadna Cvita!'
Foto: rtl

U mnogima najdražoj domaćoj seriji 'Divlje pčele' u četvrtak je došlo do dramatične situacije. Nikola više nije mogao čuvati tajnu koja ga je mučila i sve je priznao Cviti...

U jednoj od omiljenih serija na malim ekranima, 'Divlje pčele', je u epizodi u četvrtak došlo do jednog od najbolnijih trenutaka do sada. Nikola je potonuo u očaj i više nije mogao živjeti s tajnom koju je skrivao od Cvite. U naletu emocija i grižnje savjeti joj je odlučio priznati sve i otkrio da je upravo on otac Zorina djeteta. 

Njegove riječi potpuno su joj promijenile život, a ono što je smatrala sigurnim i stabilnim odjednom se pretvorilo u niz pitanja i boli. Što će Cvita odlučiti i kako će se nastaviti njihova priča? 

Divlje pčele
Foto: rtl

Oko ove komplicirane situacije su mišljenje imali brojni gledatelji, a iznijeli su ih u brojnim komentarima na društvenim mrežama. 'Zora je upropastila ovako divnu ljubav između Cvite i Nikole, i sada se pravi luda', 'Jadna Cvita!', 'Zašto krivite samo Zoru? To je obostrana greška', 'Tužna je ovo scena', samo su neki od komentara. 

Među njima se mogu naći i brojni komplimenti upućeni Lidiji Penić Grgaš koja je utjelovila Cvitu. Gledatelje je oduševila njezina gluma u ovoj teškoj sceni. 

'Ova scena je za Oscara!', 'Žena je dokazala koliko je moćna i savršena glumica', 'Lidija je predobra glumica, kako je samo odigrala ovo! Sve tri glavne glumice daju sve od sebe, ali u ovoj epizodi ona dominira', 'Ove cure toliko dobro glume da ja kao da sam tamo u selu promatrač, a ne pred TV-om', samo su neke od pohvala upućenih Lidiji, ali i njezinim kolegicama iz serije. 

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'.
