Evo kako su se Tamara i Olivera posvađale zbog 'Savršenog': 'Ajde seljanko, skini mi se!'

Olivera je stala na sred dnevnog boravka da nas male treba baciti u kamin, tamo su bile rešetke neke oštre, nemam pojma..., prisjetila se Tamara nemilog događaja iz showa 'Gospodin Savršeni' pa dodala kako je s takvim ponašanjem Olivera nastavila. U jednom trenutku Tamara joj je rekla da joj se 'skine'.

POGLEDAJTE VIDEO: Pala prva pusa u showu

Ono što je mnoge u tom trenutku začudilo jest činjenica da je Bruna, koja je u showu bila na strani Olivere, sad bila na Tamarinoj strani. Cure su gostovale kod Antonije Blaće u emisiji 'A sad djevojke', u kojoj su pričale o detaljima i neviđenim snimkama iz showa.

- Ona se tu automatski stvorila (ispred lica), u moj osobni prostor, i rekla sam samo ne. Ja se tu neću fizički obračunavati, meni je to koma. Ona je meni tu nešto rekla i ja sam joj rekla 'ajde seljanko' - rekla je Tamara.

- Smatram da s Oliverine strane nije bila prijetnja niti malo. Samo Olivera zna zašto su joj neke stvari zasmetale kod Tamare - komentirala je Matea. Nakon što je Matea rekla da te Oliverine riječi ona nije doživjela kao prijetnju, jer je bila prisutna cijelom događaju, Bruna je počela braniti Tamaru govoreći kako to jest prijetnja i da nije bitno kako će netko reagirati na to (netko bi otišao, netko bi se posvađao, potukli bi se...) već samo raspravljaju je li to prijetnja ili nije.

Matea je ponovila kako to po njezinu mišljenju nije prijetnja. Neke cure su bile na Tamarinoj strani, a neke na Oliverinoj. Bruna je, ovog puta, bila na Tamarinoj strani, što je začudilo mnoge, a Matea na Oliverinoj. Komentari o Bruni na društvenim mrežama su prije emitirala 'A sad djevojke' uglavnom bile ovakvog karaktera:

- Svrstala se na lošu stranu, Olivere i Danijele, mislila sam da je inteligentnija.

Nakon showa, vjerni pratitelji uočili su promjenu u ponašanju prema pojedinim djevojkama pa su se upitali što se dogodilo između nje i Brune.

- Očito ćemo u narednim epizodama vidjeti da su se Bruna i Olivera zakačile. To bi objasnilo zašto je sada nije branila - ističu.

Najčitaniji članci