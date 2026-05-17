Obavijesti

Show

Komentari 6
GLASALI ŽIRI I PUBLIKA

Evo koliko bodova je dobila grupa Lelek u finalu Eurosonga

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Evo koliko bodova je dobila grupa Lelek u finalu Eurosonga
Foto: Corinne Cumming/EBU

I ove godine su o pobjedniku Eurosonga odlučivali glasovi žirija i publike. Pogledajte koliko su glasova dobile naše predstavnice, grupa Lelek

Admiral

U finalu Eurosonga 2026. pobijedila je bugarska predstavnica Dara s pjesmom 'Bangaranga'. Ona je od žirija dobila 204 boda, a završila je na vrhu s 516 bodova, s čime je pretekla Izrael, kojeg je predstavljao Noam Bettan s pjesmom 'Michelle'. 

Grand Final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
Foto: Lisa Leutner

Hrvatsku su predstavljale grupa Lelek, koje su oduševile mnoge nakon svog nastupa, a završile su 15. u finalu s 124 boda. One su od stručnih žirija dobile 53 bodova, a od publike su osvojile 71 bod. 

DORIS PINČIĆ ČITALA GLASOVE Hrvatska Srbiji dala 12 bodova, a oni nama niti jedan bod...
Hrvatska Srbiji dala 12 bodova, a oni nama niti jedan bod...

Kako je hrvatski žiri glasao? 

Što se tiče žirija, hrvatski žiri maksimalnih 12 bodova dao je Srbiji, no srpski žiri Hrvatskoj nije dao nijedan bod. Dok je Doris Pinčić Guberović drugu godinu zaredom iz Zagreba čitala hrvatske glasove žirija, mnogi gledatelji na društvenim mrežama odmah su primijetili neobičan rasplet bodova između dviju susjednih zemalja.

Foto: YouTube

Hrvatska je tako maksimalnih 12 bodova dala srpskim predstavnicima Lavina i pjesmi 'Kraj mene', dok je 10 bodova otišlo Danskoj, osam Albaniji, sedam Australiji, šest Finskoj, pet Izraelu, četiri Bugarskoj, tri Francuskoj, dva Poljskoj i jedan Moldaviji. S druge strane, Srbija svojih 12 bodova dala je Bugarskoj.

RASTURILE U BEČU VIDEO Svi hvale Lelekice: 'Dajte im taj trofej, to je remek djelo!' Pogledajte nastup u finalu
VIDEO Svi hvale Lelekice: 'Dajte im taj trofej, to je remek djelo!' Pogledajte nastup u finalu

Bodove smo dobivali i od stručnih žirija iz Luksemburga, Azerbajdžana, Estonije, Njemačke, Portugala, Crne Gore, Grčke, Finske...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Bugarska je pobjednica ovogodišnjeg Eurosonga
SPEKTAKL U BEČU

Bugarska je pobjednica ovogodišnjeg Eurosonga

U velikom finalu Eurosonga 2026. zahvaljujući velikom broju glasova publike, ali i visokim ocjenama žirija, pobjedu je odnijela Bugarska s pjevačicom DAROM i pjesmom 'Bangaranga'
FOTO Slavni se okupili: Evo tko je sve bio na svečanosti HRT-a
SLAVLJE U LISINSKOM

FOTO Slavni se okupili: Evo tko je sve bio na svečanosti HRT-a

U petak je proslavljena velika godišnjica, 100 godina djelovanja hrvatskoga javnog medijskog servisa. U Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski okupila su se mnoga poznata lica
Pitali smo ChatGPT što znači broj 13 pod kojim Lelekice danas nastupaju. Evo što nam je rekao
13. NASTUPALE I NA DORI

Pitali smo ChatGPT što znači broj 13 pod kojim Lelekice danas nastupaju. Evo što nam je rekao

Večeras se u finalu Eurosonga u Beču natječe 25 predstavnika, a naše Lelekice nastupaju 13. Pod istim rednim brojem su nastupale i na Dori. Pitali smo ChatGPT što taj broj numerološki predstavlja za njih...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026