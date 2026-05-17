Evo koliko bodova je dobila grupa Lelek u finalu Eurosonga

U finalu Eurosonga 2026. pobijedila je bugarska predstavnica Dara s pjesmom 'Bangaranga'. Ona je od žirija dobila 204 boda, a završila je na vrhu s 516 bodova, s čime je pretekla Izrael, kojeg je predstavljao Noam Bettan s pjesmom 'Michelle'.

Hrvatsku su predstavljale grupa Lelek, koje su oduševile mnoge nakon svog nastupa, a završile su 15. u finalu s 124 boda. One su od stručnih žirija dobile 53 bodova, a od publike su osvojile 71 bod.

Kako je hrvatski žiri glasao?

Što se tiče žirija, hrvatski žiri maksimalnih 12 bodova dao je Srbiji, no srpski žiri Hrvatskoj nije dao nijedan bod. Dok je Doris Pinčić Guberović drugu godinu zaredom iz Zagreba čitala hrvatske glasove žirija, mnogi gledatelji na društvenim mrežama odmah su primijetili neobičan rasplet bodova između dviju susjednih zemalja.

Hrvatska je tako maksimalnih 12 bodova dala srpskim predstavnicima Lavina i pjesmi 'Kraj mene', dok je 10 bodova otišlo Danskoj, osam Albaniji, sedam Australiji, šest Finskoj, pet Izraelu, četiri Bugarskoj, tri Francuskoj, dva Poljskoj i jedan Moldaviji. S druge strane, Srbija svojih 12 bodova dala je Bugarskoj.

Bodove smo dobivali i od stručnih žirija iz Luksemburga, Azerbajdžana, Estonije, Njemačke, Portugala, Crne Gore, Grčke, Finske...