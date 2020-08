Evo mene moji ljudi, došao sam do stote milijarde: Zuckerberg se pridružio Gatesu i Bezosu...

<p>Ovih dana osnivač Facebooka <strong>Mark Zuckerberg</strong> (36) nije najpopularniji lik u SAD-u. Nedavno se sa šefovima Googlea i Amazona pojavio pred Senatom, a šira javnost nije bila oduševljena njegovim izlaganjem.</p><p>Zamjeraju mu da od korisnika “krade” podatke, da sigurnost nije na dovoljno visokoj razini... Ali nije da ga sve to pretjerano dira. Ovog je vikenda, prema pisanju američkih medija, ušao u novu sferu bogatstva. Naime, Mark sad na svojem računu ima sto milijardi dolara.</p><p>Iako je dugo “plesao” blizu magičnog broja od sto milijardi, do njega ga je “pogurao” američki predsjednik <strong>Donald Trump</strong>. On je prošlog tjedna najavio zabranu kineske aplikacije Tik Tok, čime su dionice Facebooka i Instagrama naglo skočile i dovele Marka do izabranoga kluba bogataša. A u klubu “sto milijardi” čekaju ga samo Amazonov vlasnik <strong>Jeff Bezos </strong>te legendarni <strong>Bill Gates</strong>.</p><p>Međutim, da bi dosegnuo njihovu razinu bogatstva, Mark će se morati još malo potruditi. Jeff (56) prema Forbesu vrijedi 190 milijardi dolara, a Gates (64) je na 112 milijardi dolara. Osim njih trojice, piše Forbes, ne postoji nijedan pojedinac koji posjeduje toliko novca.</p><p>A na što troši ova ekipa koja si može priuštiti što god im padne na pamet? Pa... Mark voli privatna imanja. Velike komade njih, kako bi mogao zaštiti svoju privatnost. Osim toga puno troši na PR tim, kao i na osiguranje, a voli istaknuti svoju humanitarnu stranu, pa redovito donira novac raznim organizacijama.</p><p>Za istraživanja korona virusa dao je 50 milijuna dolara, lokalnim obrtima u SAD-u dao je oko deset milijuna dolara, a u pronalasku lijeka surađuje s kolegom Gatesom. Procjenjuje se kako je dosad Mark donirao oko dvije milijarde dolara raznim organizacijama.</p><p>Kako je novčanik sve deblji i deblji, odlučio je nagraditi i sve radnike Facebooka. Tko želi, do srpnja iduće godine može raditi iz svoje kuće, a tu im je i bon od 1000 dolara koji mogu potrošiti na potrebnu opremu za svoj kućni ured.</p><p>To mu nije nikakav problem jer samo ove godine od “Fejsa” je zaradio više od 20 milijardi dolara. Inače, najbliži da uđe u ovaj klub “sto milijardi” je Indijac<strong> Mukesh Ambani</strong>, koji na računu ima 80 milijardi dolara.</p>