SVE JE NAPETIJE

Evo što će biti u hit seriji Divlje pčele nakon bolnog trenutka za Cvitu! Zora čini nezamislivo...

Evo što će biti u hit seriji Divlje pčele nakon bolnog trenutka za Cvitu! Zora čini nezamislivo...
Foto: rtl

Nakon šokantnog Nikolinog priznanja u seriji 'Divlje pčele', brojni gledatelji nestrpljivo čekaju vidjeti što će se dalje dogoditi. Evo što će biti u novoj epizodi...

Kata i Zora su kod časnih sestara, informiraju se o opcijama posvajanja djeteta. Dok Zora želi ostati u samostanu, Kati se ta ideja i ne sviđa. "Ne vjerujem joj, ne sviđa mi se", komentirala je Kata. Marko, pak, raspravlja s obitelji oko Čavke i njegovog oca. Rajka je u potrazi za svojim djetetom, dobiva novu nadu.

Divlje pčele
Foto: rtl

Čavka uvjerava Antu da više neće biti u Terezinoj blizini, no uskoro ona dolazi do njega u štalu, sretna što se vratio. Jedina je to opcija da ostane na imanju i zadrži njegov oprost.

Između Šušnjare i Krste vlada velika napetost. Nikola traži Cvitu po Vrilu, a ona se skriva kod Luce i traži da joj kaže što se događa. "Srce će mi stati", rekla je Cvita Luci, ne otkrivši o čemu se radi.

Nikola traži Cvitu kod Zore i Kate, a onda im otkriva da joj je sve priznao! Zora učini nezamislivo, a onda u njihovu kuću ulazi Cvita!

Divlje pčele
Foto: rtl

'Divlje pčele' ne propustite na RTL-u od 20.15 sati i platformi Voyo!

