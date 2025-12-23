Evo što će biti u sapunicama i serijama u utorak: Ante će opet pokazati svoje okrutno lice...

Divlje pčele

RTL 20:15

Ivica je na rubu života i smrti. Rajka traži Antu da im ustupi automobil kako bi ga prevezli u bolnicu, no Ante još jedanput pokazuje svoje okrutno lice. Sikirica pokušava otkriti tko stoji iza pokušaja ubojstva. U čekaonici bolnice Rajka otkriva Nikoli svoje sumnje te misli da je Ante krivotvorio očevu oporuku. Domazet još jedanput pokušava utjecati na Katarinu da odustane od svojih polja.

La Promesa

HRT1 13:20

Martina je posjetila Cruz u zatvoru i cijela joj obitelj okreće leđa. Rómulo više ne može izbjegavati Emiliju i povjeri Ricardu da je poznaje otprije.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Voight želi prikriti sve što je Dawson učinio i poslati ga na rehabilitaciju. No Ruzek osjeća odanost prema Voightu i timu te preuzima krivnju. Val nedavnih krađa automobila iznenada se pretvara u ubojstva.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Marina želi riješiti misterij nestalog novca jer misli da ih je ukrala Filipa. Šimati vide tko je krivac, ali se bore s nagonom da ne pomognu omraženoj im Filipi. Dok Ante raspravlja s Divnom o tome što mu je činiti s novcem, Crni priprema konferenciju za medije, na kojoj kani obznaniti Klaudijino nedjelo.

NAVY CIS

DOMA TV 19:00

Gibbs mora ispitati zatvorenika osuđenog na smrt kako bi otkrio gdje je ovaj skrivao svoje žrtve, no kad taj plan ne uspije, tim mora riješiti slučaj na svoj način. Nakon što truplo muškarca bude pronađeno u grobnici koja datira iz Građanskog rata, tim otkriva da je žrtva desetnik i pokopan je živ. Tijekom istrage Abby otkriva žrtvin posljednji telefonski poziv. U međuvremenu, Gibbsa njegova nova šefica Jenny Shepard obavještava da je agentica Ziva odsad stalna agentica NCIS-a.

Cacau

HRT1 12:30

Quim i Lola suglasni su da se napravi DNK test Tiaga i Marquinha kako bi se vidjelo jesu li u krvnoj vezi. Guto i Anita su zabrinuti zbog Marcova ponašanja. Lalá se iznenadi kad je posjeti Valdemar i počne je ispitivati o njezinu odnosu s Marcom. Vitória i Júlia prihvate Salomãov plan da tuže Marca.