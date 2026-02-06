Obavijesti

Evo što će biti u seriji 'Divlje pčele': Cvita priređuje Kati šok!

Foto: rtl

Novu epizodu popularne serije 'Divlje pčele' možete gledati od 20.15 na RTL-u ili na Voyu...

Jakov pije u očaju dok otac ne dođe po njega, a Cvita i Tereza razgovaraju o uništenoj haljini. Kata upada u kuću obitelji Vukas pa naređuje svojoj sestri da se vrati kući, no Cvita joj priređuje veliki šok.

DNEVNI PREGLED Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama i serijama u petak
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama i serijama u petak

Badurina njeguje Domazeta, a tijekom razgovora on konačno doznaje ime generalovog sina, nakon čega mu se pogorša stanje. Teška ratna sjećanja otkrivaju bolnu istinu?

Divlje pčele
Foto: rtl

Čavka ide pred tužitelja, a Vice ima osjećaj da se Tereza brine zbog Milanove sudbine. Ante i Marko raduju se zbog dobre vijesti, no u isto vrijeme Cvita je tužna i pogođena jer je u pitanju njezina sestra. Rajka pokušava uvesti reda u odnos Teodore i Jakova, a u Vrilo dolazi i vašar.

Divlje pčele
Foto: rtl

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u, a serija je dostupna i na platformi Voyo.

