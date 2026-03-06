Evo što će biti u 'U dobru i zlu': Jakov se oprašta od najbližih

Ružica i Željka nisu nimalo oduševljene Nevenkom koja sve otvorenije zavodi Jocu. I dok je Joco rastrgan i u nezgodnoj situaciji, Ružica ga u posljednji trenutak spašava od Nevenke i njezinog 'poslovnog sastanka'.

Petra razgovara s Marinom i pokušava je motivirati da se preseli i okrene novu stranicu, a usput se dotaknu i Novaka.

- Da čujem za Novaka… čujem da je prošlo bolje nego što si mislila. Je li to vodi negdje? - pita je Petra, a Marina joj otkriva kako stoje stvari između nje i Novaka.

Foto: NOVA TV

No kada se Marina vrati kući, dočeka je neočekivana vijest - Veljko i Ivana odustali su od razvoda. Jakov se povjerava Miri i moli ga da pazi na Lorenu i Srećka. U međuvremenu, Lorena se teško miri s njegovim odlaskom. Nove epizode ne propustite od ponedjeljka do petka na Novoj TV!

Foto: NOVA TV