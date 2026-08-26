Doznajte što vas očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...
Evo što će ove srijede biti u vašim omiljenim sapunicama
Nasljednik
NOVA TV 21:20
Melekina otmica stavlja Yıldız pred novo iskušenje. Bez obzira na sve što se među njima dogodilo, odlučuje zaštititi sestru pod svaku cijenu.
La Promesa
HRT1 13:20
Alonso potvrdi da će Curro napokon imati dostojno mjesto u obitelji. Carlo obeća da će pokušati biti otac kakvog Marijino dijete treba.
Chicago u plamenu
RTL 2 19:20
Severide je iznenađen kad otkrije da se njegova stara ljubav vraća u Chicago i traži uslugu od njega. Casey i Severide podupiru Bodena u želji za napredovanjem. Hermann tuguje zbog gubitka prijatelja.
Daleki grad
NOVA TV 20:25
Krvavi napad koji Feyyaz pokreće prema konaku uvjerava Cihana da je došlo vrijeme da jednom zauvijek zatvori njihov račun. Ovog puta ne dopušta da njime upravljaju bijes i želja za trenutačnom osvetom.
San snova
RTL 20:15
Borba za Dizela se nastavlja; Mirko i Bubalo pokušavaju naći novac, dok Sonja i Goran obavljaju Slavkov prljavi posao. Helenino otkriće u zadnji će trenutak preokrenuti stvar. Kristina osjeća da je upala u Slavkovu klopku. Croatija i Pučki nadmeću se oko Dizela, ali nitko ne sluti da Brando ima vlastite planove.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Miguel odlazi Luísi i govori joj o skici Leonorina oproštajnog pisma koju je Maria Paula pronašla u Joãovu automobilu. Luísa je iznenađena mogućnošću da je tetak možda ubio njezina oca, a i majku.
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