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Evo što će ove srijede biti u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što će ove srijede biti u vašim omiljenim sapunicama
Foto: HRT
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Doznajte što vas očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Nasljednik 

NOVA TV 21:20

Melekina otmica stavlja Yıldız pred novo iskušenje. Bez obzira na sve što se među njima dogodilo, odlučuje zaštititi sestru pod svaku cijenu.

La Promesa

HRT1 13:20

Alonso potvrdi da će Curro napokon imati dostojno mjesto u obitelji. Carlo obeća da će pokušati biti otac kakvog Marijino dijete treba.


Chicago u plamenu 

RTL 2 19:20

Severide je iznenađen kad otkrije da se njegova stara ljubav vraća u Chicago i traži uslugu od njega. Casey i Severide podupiru Bodena u želji za napredovanjem. Hermann tuguje zbog gubitka prijatelja.


Daleki grad 

NOVA TV 20:25

Krvavi napad koji Feyyaz pokreće prema konaku uvjerava Cihana da je došlo vrijeme da jednom zauvijek zatvori njihov račun. Ovog puta ne dopušta da njime upravljaju bijes i želja za trenutačnom osvetom.


San snova 

RTL 20:15

Borba za Dizela se nastavlja; Mirko i Bubalo pokušavaju naći novac, dok Sonja i Goran obavljaju Slavkov prljavi posao. Helenino otkriće u zadnji će trenutak preokrenuti stvar. Kristina osjeća da je upala u Slavkovu klopku. Croatija i Pučki nadmeću se oko Dizela, ali nitko ne sluti da Brando ima vlastite planove.

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Plamen ljubavi 

HRT1 12:30

Miguel odlazi Luísi i govori joj o skici Leonorina oproštajnog pisma koju je Maria Paula pronašla u Joãovu automobilu. Luísa je iznenađena mogućnošću da je tetak možda ubio njezina oca, a i majku.

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