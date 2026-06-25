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Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama
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Foto: ulgen.blue

Doznajte što vas ovog četvrtka, 25. lipnja, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Daleki grad', 'Velvet: Novo carstvo'...

Admiral

Nasljednik 

NOVA TV 21:20

 Yıldız odlazi u bolnicu posjetiti Hatçik i pokušava saznati istinu o njezinu padu s litice. Iako Hatçik iz straha ne želi optužiti Akifa, Yıldız shvaća dovoljno da tu informaciju pretvori u vlastitu prednost. Melek nepoznati automobili pokuša izgurati s ceste.

La Promesa

HRT1 13:20

Martina tvrdi Jacobu da nema veze s Catalininim pismima. Teresa nije sigurna bi li prihvatila mjesto glavne sluškinje. Adriano uvjerava Alonsa da neće ići na Don Lisandrovu zabavu.

Foto: HRT

Chicago P.D. 

RTL 2 20:10

Nakon šokantnog otkrića tim je napokon sve bliže uhićenju Seana O’Neala, zbog čega otac donese odluku koja ugrozi slučaj.

Daleki grad 

NOVA TV 20:20

Alya se sa sinom priprema za odlazak koji bi mogao promijeniti njezin život. Dok svoje planove skriva od Cihana, oslanja se na pomoć osobe kojoj vjeruje. Neočekivani događaji na sudu mijenjaju tijek situacije i donose nove neizvjesnosti za sve uključene.

Foto: Nova TV

San snova 

RTL 20:15

Ne znajući na što je točno obavezuje posao u državnoj firmi, Maja poduzme korake koje ne bi smjela. Alen i dalje ne odustaje od žestokih treninga, što dovodi u pitanje budućnost Croatije.

Velvet: Novo carstvo 

HRT1 12:30

Cristina predbaci Ani što joj je preotela Alberta i prisiljava je da obuče haljinu Carmín 76. Ana je pokuša urazumiti, ali Cristina zalije krojačnicu benzinom i zapali je. Tijekom požara Ana se onesvijesti.

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