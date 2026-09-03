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Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama
Foto: NOVA TV
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Doznajte što vas očekuje u četvrtak, 3. rujna, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago u plamenu', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Nasljednik 

NOVA TV 21:20

Aytenina prijava dodatno komplicira situaciju Kenanu, koji se nema namjeru predati niti odreći slobode. Spreman na sve kako bi se izvukao iz bezizlazne situacije, odlučuje iskoristiti Melek za svoj najopasniji plan dosad.

Foto: NOVA TV

La Promesa

HRT1 13:20

Lorenzo poriče da ima izvanbračnog sina, ali Margarita mu ne vjeruje. Curro uvjerava Ángelu da se pouzda u njegovu strinu i njezine planove da spriječi vjenčanje.

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Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

Brett, Foster i Stella putuju u Indianu na odmor. No u prometnoj nesreći prevrnuo se školski autobus u kojem ima teško ozlijeđenih hokejašica. Brett i Foster utrkuju se s vremenom kako bi zbrinuli sportašice.

Daleki grad 

NOVA TV 20:25

Konak Albora ispunjavaju veselje i uzbuđenje dok se Alya i Cihan pripremaju svoju ljubav okruniti velikim vjenčanjem. Nakon brojnih gubitaka, sukoba i opasnosti, čini se da je obitelj napokon dočekala trenutak mira.

Foto: Nova TV

San snova 

RTL 20:15

Zvonimir napokon pronalazi osobu koja je spremna ogovarati Dizela. Štoviše, ta osoba je spremna otići i korak dalje. Novi trenutak mogao bi spasiti Croatiju, ali Dizel mora pristati na jedan uvjet.

Plamen ljubavi 

HRT1 12:30

Miguel razgovara s Filipeom o tome što bi se moglo dogoditi Heleni ako je policija došla do slika. Filipe mu savjetuje da se ne upleće u to. Maria Paula nagovara sina da razgovara sa ženom kako ne bi bio uvučen u daljnja kaznena djela.

Foto: HRT

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