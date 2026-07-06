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Evo što će ovog ponedjeljka biti u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što će ovog ponedjeljka biti u vašim omiljenim sapunicama
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Foto: ONAT ARPAT
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Doznajte što vas ovog ponedjeljka, 6. srpnja, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', 'Chicago P.D.', 'San snova', 'Tajne prošlosti', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Nasljednik 

NOVA TV 21:20

Serhata pred cijelom obitelji privodi žandarmerija pod teškom optužbom za krijumčarenje arheoloških nalaza, a vijest poput munje odjekuje konakom Yelduranovih.

Foto: ONAT ARPAT

La Promesa

HRT1 13:20

Martina odgodi putovanje dok se djeca ne oporave. Satnikovo je izbivanje sve sumnjivije, Lorenzo kao da je ispario. Madame Cocotte je daleko od neuspjeha.

Chicago P.D. 

RTL 2 20:10

Upton je oteta tijekom istrage i mora smisliti kako preživjeti dok je njezin tim pokušava naći.

Tajne prošlosti 

NOVA TV 22:25

Nakon traumatičnog napada na Zeynep i Ebru, obitelj pokušava doći k sebi, no stare rane opet izlaze na površinu. Dok policija privodi napadača, Zeynep se prisjeća događaja iz djetinjstva koji su joj obilježili život.

Foto: PROMO

San snova 

RTL 20:15

Alen se opet nađe na stranicama medijskih kuća, a Maja mora naći način kako smiriti skandal. Problemima nema kraja za Bubala pa se stvari u klubu moraju mijenjati iz temelja. Mirko nema osjećaja za romantiku, što ga dovodi u bolnicu i uzrokuje mu probleme s Jasnom.

Plamen ljubavi 

HRT1 12:30

Miguel pokaže Filipeu Castrovu sliku od večeri kad su napali Filipea. Miguel mu kaže da iza svega stoji obitelj Marreiros. Filipe više ne želi probleme.

Foto: HRT
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