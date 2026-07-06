Doznajte što vas ovog ponedjeljka, 6. srpnja, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', 'Chicago P.D.', 'San snova', 'Tajne prošlosti', 'Plamen ljubavi'...
Evo što će ovog ponedjeljka biti u vašim omiljenim sapunicama
Nasljednik
NOVA TV 21:20
Serhata pred cijelom obitelji privodi žandarmerija pod teškom optužbom za krijumčarenje arheoloških nalaza, a vijest poput munje odjekuje konakom Yelduranovih.
La Promesa
HRT1 13:20
Martina odgodi putovanje dok se djeca ne oporave. Satnikovo je izbivanje sve sumnjivije, Lorenzo kao da je ispario. Madame Cocotte je daleko od neuspjeha.
Chicago P.D.
RTL 2 20:10
Upton je oteta tijekom istrage i mora smisliti kako preživjeti dok je njezin tim pokušava naći.
Tajne prošlosti
NOVA TV 22:25
Nakon traumatičnog napada na Zeynep i Ebru, obitelj pokušava doći k sebi, no stare rane opet izlaze na površinu. Dok policija privodi napadača, Zeynep se prisjeća događaja iz djetinjstva koji su joj obilježili život.
San snova
RTL 20:15
Alen se opet nađe na stranicama medijskih kuća, a Maja mora naći način kako smiriti skandal. Problemima nema kraja za Bubala pa se stvari u klubu moraju mijenjati iz temelja. Mirko nema osjećaja za romantiku, što ga dovodi u bolnicu i uzrokuje mu probleme s Jasnom.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Miguel pokaže Filipeu Castrovu sliku od večeri kad su napali Filipea. Miguel mu kaže da iza svega stoji obitelj Marreiros. Filipe više ne želi probleme.
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