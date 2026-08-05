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Evo što će se događati u srijedu u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što će se događati u srijedu u vašim omiljenim sapunicama
Foto: RTL
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Doznajte što vas očekuje u utorak u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Nasljednik 

NOVA TV 21:20

Yıldırım saznaje da su Serhat i Yıldız ponovno zajedno te odlučuje preuzeti kontrolu nad njezinim životom. Pred Meryem priznaje da je upravo on ispalio metak koji je ranio Yıldız, ali traži njezinu pomoć kako bi djevojku zadržao uz sebe.

Foto: ONAT ARPAT

La Promesa

HRT1 13:20

Samuel uvjerava Petru da će uskoro morati zatvoriti utočište zbog nedostatka sredstava. Kuharice nagovaraju Toña da razgovara s Enorom, a on djevojci priznaje svoj strah da ga njezin stric neće prihvatiti.

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Chicago P.D. 

RTL 2 20:10

Voight i obavještajna jedinica dio su inicijative koja ima zadaću smanjiti nasilje jer bande pokušavaju preuzeti teritorije diljem grada. U međuvremenu, Voight traži pomoć kako bi pronašao dokaze o nedjelima korumpiranog Charlieja Reida.

Daleki grad 

NOVA TV 20:25

Prvi susret Alye i Meryem nakon svega što se dogodilo prerasta u neugodan obračun u kojem na površinu izlaze potisnute emocije. Istodobno Demir ispunjava obećanje koje je dao Zerrin, ali zauzvrat postavlja zahtjev koji bi mogao promijeniti njezinu budućnost.

Foto: NOVA TV

San snova 

RTL 20:15

Momčad briljira protiv Agrama, štoviše, Bubalo traži od momčadi i Alena da uspore igru. Mirko se odjednom zainteresirao za Zvonimira, a Sonja se inati.

Plamen ljubavi 

HRT1 12:30

Miguel se sastaje s Helenom, Ruijem i Filipeom; nezadovoljstvo zbog blokiranog zemljišta sve je veće. Uvjeren je da iza svega stoji Zé, a Rui ga potiče da uzvrati istom mjerom.

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