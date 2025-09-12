Obavijesti

DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim najdražim sapunicama u petak: Marta podmeće lažnu prijavu

Evo što će se događati u vašim najdražim sapunicama u petak: Marta podmeće lažnu prijavu
Foto: RTL

Doznajte što vas očekuje ovog petka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Obiteljske tajne', 'La promesa', 'Sjene prošlosti'...

Sjene prošlosti

RTL 20:15

PETAK Marta doznaje kako Karlo sumnja da je Tomo uzrok njegove nesreće. Ines i Olga odlučuju pokrenuti zajedničku karijeru, no Marta podmeće lažnu prijavu protiv Ines. Miro priznaje Karlu istinu, što dovodi do kraja njihova dugogodišnjeg prijateljstva.

Foto: RTL

La Promesa

HRT 13:20

PETAK Markiz i markiza nisu sretni zbog Janine trudnoće. Cruz pronađe fotografa s vjenčanja. Lope i Marcelo u tajnoj sobi nađu pisma koja otkrivaju mnogo toga.

Foto: HRT

U dobru i zlu

NOVA TV 21:15

PETAK Divni se nitko nije sjetio rođendana. Veljko se iskupi i na Divnino veselje okuplja većinu obitelji. No Divnina sreća je kratkog vijeka. Toma shvaća da je Crni saznao cijelu istinu. Crni ga konfrontira, a Toma mu ne ostaje dužan. Petra moli Gabrijelu da odustane od osvete, no spominjanjem Lorene je samo još više razjari. Jakov i Lorena su sa Šimatima u vikendici. Idilu prekidaju Lorenini trudovi.

Foto: Jeffrey Jemric

Cacau

HRT 12:30

PETAK Tijekom Cacauina vjenčanja osjeća se napetost. Zbog Conyna dolaska napeti su Jaime i Salomão. Marco se priprema za susret s njom. Regina pokušava ubrzati obred, a Cacau prizna da se udaje za Marca.

Foto: promo

