Evo što će se događati u vašim najdražim sapunicama u petak: Marta podmeće lažnu prijavu

Doznajte što vas očekuje ovog petka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Obiteljske tajne', 'La promesa', 'Sjene prošlosti'...
Sjene prošlosti
RTL 20:15
PETAK Marta doznaje kako Karlo sumnja da je Tomo uzrok njegove nesreće. Ines i Olga odlučuju pokrenuti zajedničku karijeru, no Marta podmeće lažnu prijavu protiv Ines. Miro priznaje Karlu istinu, što dovodi do kraja njihova dugogodišnjeg prijateljstva.
La Promesa
HRT 13:20
PETAK Markiz i markiza nisu sretni zbog Janine trudnoće. Cruz pronađe fotografa s vjenčanja. Lope i Marcelo u tajnoj sobi nađu pisma koja otkrivaju mnogo toga.
U dobru i zlu
NOVA TV 21:15
PETAK Divni se nitko nije sjetio rođendana. Veljko se iskupi i na Divnino veselje okuplja većinu obitelji. No Divnina sreća je kratkog vijeka. Toma shvaća da je Crni saznao cijelu istinu. Crni ga konfrontira, a Toma mu ne ostaje dužan. Petra moli Gabrijelu da odustane od osvete, no spominjanjem Lorene je samo još više razjari. Jakov i Lorena su sa Šimatima u vikendici. Idilu prekidaju Lorenini trudovi.
Cacau
HRT 12:30
PETAK Tijekom Cacauina vjenčanja osjeća se napetost. Zbog Conyna dolaska napeti su Jaime i Salomão. Marco se priprema za susret s njom. Regina pokušava ubrzati obred, a Cacau prizna da se udaje za Marca.
