Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u petak

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u petak
3
Foto: HRT

Doznajte što vas očekuje ovog petka 17. listopada u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'La promesa', 'Hitna: Chicago', 'Kumovi', 'Cacau'...

La Promesa

HRT 1 13:20

Najava Manuelova i Janina odlaska odjekne kao bomba. Markiza eksplodira i izazove dosad neviđenu svađu s Alonsom.

Foto: HRT

Hitna: Chicago 

RTL2 18:25

Dr. Charles liječi pacijenticu koja prolazi teško razdoblje nakon nedavnog porođaja. Pacijentica dr. Halsteada želi da dr. Marcel operira njezinu ruku, ali on odlazi tijekom zahvata kako bi se pozabavio VIP pacijentom.

DNEVNI PREGLED Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak

Kumovi

NOVA TV 20:20

Danica dolazi na Stipanov rođendan i zatječe obitelj u zategnutim odnosima. Jadranka i Vesna i dalje su ljute na braću i Šimu zbog svih laži. Ivka ponovno odlazi kockati i ovaj put založi obiteljsku grobnicu.

NovaTV_Kumovi_2024_siri
Foto: IGOR_DUGANDZIC

Cacau

HRT1 12:25

Lalá skriva da joj smeta što Simone želi iskoristiti Valdemara kako bi zaštitila sebe od pravnih problema. Salomão predlaže da podignu tužbu protiv Marca i Regine zbog Marquinhove otmice, ali Cacau ne želi povući takav potez protiv majke.

Foto: promo

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovako su se hrvatske zvijezde opraštale od Toše Proeskog prije 18 godina
VELIKA TRAGEDIJA

FOTO Ovako su se hrvatske zvijezde opraštale od Toše Proeskog prije 18 godina

Prije 18 godina plakala je regija. U jesensko jutro 16. listopada svi oni su se probudili s najtežom i najneočekivanijom viješću... Toše Proeski doživio je tešku prometnu nesreću oko 6 sati i 20 minuta nedaleko od Nove Gradiške. Brojne zvijezde oprostile su se od njega
FOTO 'Plus-size' anđelica: Zovu je najseksi ženom na svijetu, pogledajte što je nosila na reviji
ASHLEY GRAHAM

FOTO 'Plus-size' anđelica: Zovu je najseksi ženom na svijetu, pogledajte što je nosila na reviji

Ashley Graham je časopis Maxime 2023. proglasio najseksepilnijom na svijetu, a u srijedu je po drugi put prošetala modnom pistom noseći reviju donjeg rublja Victoria's Secret. Prošle godine je postala prva 'plus-size' anđelica...
Halidova snaha Mahira ganula mnoge emotivnom objavom
OPROŠTAJ OD SVEKRA

Halidova snaha Mahira ganula mnoge emotivnom objavom

Uz mnoge zvijezde iz cijele regije, od nedavno preminulog glazbenika oprostila se i njegova snaha Mahira

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025