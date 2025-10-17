Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u petak

La Promesa

HRT 1 13:20

Najava Manuelova i Janina odlaska odjekne kao bomba. Markiza eksplodira i izazove dosad neviđenu svađu s Alonsom.

Foto: HRT

Hitna: Chicago

RTL2 18:25

Dr. Charles liječi pacijenticu koja prolazi teško razdoblje nakon nedavnog porođaja. Pacijentica dr. Halsteada želi da dr. Marcel operira njezinu ruku, ali on odlazi tijekom zahvata kako bi se pozabavio VIP pacijentom.

Kumovi

NOVA TV 20:20

Danica dolazi na Stipanov rođendan i zatječe obitelj u zategnutim odnosima. Jadranka i Vesna i dalje su ljute na braću i Šimu zbog svih laži. Ivka ponovno odlazi kockati i ovaj put založi obiteljsku grobnicu.

Foto: IGOR_DUGANDZIC

Cacau

HRT1 12:25

Lalá skriva da joj smeta što Simone želi iskoristiti Valdemara kako bi zaštitila sebe od pravnih problema. Salomão predlaže da podignu tužbu protiv Marca i Regine zbog Marquinhove otmice, ali Cacau ne želi povući takav potez protiv majke.

Foto: promo