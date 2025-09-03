Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u srijedu

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Na suđenju Olga napravi scenu pa je izbace iz sudnice. Marta ipak svjedoči u Olginu korist te je oslobođena optužbe. No Olga i dalje sumnja u Martine motive. Paula traži pomoć od Marte kako bi vratila Tomu.

Foto: rtl

La Promesa

HRT 1 13:20

Jana i Manuel završe u kući ljubaznoga starijeg para. Santosu je dosadilo što ne zna svoju prošlost pa donese radikalnu odluku. Leocadia otkrije obitelji informaciju iz časopisa.

Foto: HRT

Obiteljske tajne

RTL 00:45

Yavuz odbija odgovoriti na Parsova pitanja o tome zašto ga je Zafer oteo. Eren misli da je Yavuz kriv i da nešto krije jer ne želi reći zašto ga je Zafer dva tjedna držao zatvorenog u ribarnici. Metin laže da mu je Yavuz sve priznao i optužuje ga pred tužiteljima za Zaferovo ubojstvo.

Foto: PROMO

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Cihan, iako osjeća olakšanje jer je uhvatio Boranova ubojicu, ubrzo prima vijest od Alye koja mijenja sve. Shvaća da prijetnja njihovim životima još nije nestala. Dok pokušava pronaći izlaz iz novonastale opasnosti, neočekivani udarac zadan od Mine potresa ga do temelja. U tom vrtlogu Alya stoji pred teškim izborom: ostati ili otići, misleći na sigurnost sebe i svoga sina.

Foto: Instagram

Leyla

NOVA TV 21:25

Nur, ne sluteći što je čeka, odlazi u vilu u kojoj je nekoć živio njezin otac i tamo nailazi na osobu koju nije očekivala. Taj susret iz prošlosti stavlja je pred nove izazove, baš u trenutku kad Mali donosi vlastiti sud. Uvjeren da je upravo Nur ubila Necoja, odlučuje uzeti pravdu u svoje ruke.

Foto: PROMO

Cacau

HRT1 12:25

Cacau kaže Marcu da bi Conyn dolazak na vjenčanje bio sjajan način da je uhvate. Justino se složi. Tiago i Martim su oduševljeni novom aplikacijom njihove agencije.