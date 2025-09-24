Obavijesti

DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u srijedu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u srijedu
Foto: RTL

Doznajte što vas očekuje ove srijede 24. rujna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Obiteljske tajne', 'La promesa', 'Sjene prošlosti','Kumovi', 'Cacau'..

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Martina manipulacija uspije i Šimun pristane otići k njoj na kućnu njegu. Olga to protumači na svoj način i takav pristup još više ohladi njezin odnos sa Šimunom. Rimac shvati da je Glorija bivša Mirina žena.

Foto: RTL

La Promesa

HRT 1 13:20

Ricardo se suočava s dolaskom svoje žene Ane za koju je govorio da je umrla, a Pía mora prihvatiti tu novu situaciju u svojoj vezi.

Obiteljske tajne

RTL 00:40

Yekta priprema Serdara za izjavu koju treba dati tužitelju Parsu. Ceylin više ne želi da itko štiti Çınara zbog onoga što je učinio. Ilgaz misli da je İnci pokušala otrovati Ceylin. Cüneyt se ljuti na Yektu jer prikriva ubojicu i ugrožava odvjetničku licencu.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

 Ivana i Marina posjećuju Veljka, a Veljko apelira na obje da ne čine ništa u vezi skupljanja novaca za jamčevinu jer je jasno da je to nemoguća misija. Miro dolazi na druženje s Damjanom.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 21:20

Lara više ne želi slušati Tomijeva opravdanja i povrijeđena odlazi k roditeljima. Zvone se, u mukama zbog Dragine ucjene, na Šimin nagovor obrati za pomoć Stanislavu, ali on mu se ne usuđuje pomoći. Hotelu ocjena još više pada.

Cacau

HRT 21:25

Justino traži Salomãovu pomoć kako bi riješio sve u vezi s nasljedstvom i kako bi se zaštitio od Simone. Regina neočekivano kaže Valdemaru da je trudna sa Justinom.

