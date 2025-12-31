Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u srijedu

Doznajte što vas očekuje ove srijede 31. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima
La Promesa
HRT1, 13:20
Toño ne dođe, a Simona se prestraši da je njezin sin učinio nešto loše. Lope otkrije tko je prerezao remen Currova konja. Eugenia kaže Leocadiji da zna tko je Ángelin otac.
Chicago P.D.
RTL2, 19:40
Chicago je u panici, sve više ljudi zaraženo je smrtonosnom bakterijom. Tim pokušava otkriti krivce. U međuvremenu, Upton i dr. Natalie Manning brinu se o žrtvi s kojom se Upton sprijateljila.
Bogu iza nogu
NOVA TV 18:10
Na poklon od ujaka s Kube, Đuri poštom stigne paket vrhunskih cigara. Najprije ih puši u vlastitoj kući, zatim počasti momke u birtiji, na kraju i načelnika u njegovoj kući.
Hamburg 112
DOMA TV 13:45
Šef kriminalnoga klana i Pinarin otac, Tamer Aslan, otrovan je tijekom boravka u Hamburgu, u trenucima kad se navodno želi povući iz kriminalnog miljea. Pinar se nalazi u teškoj poziciji jer se istraga izravno dotiče njezine obitelji.
Cacau
HRT1 12:30
Tiago smatra da je čudno što se njegovi roditelji ne javljaju na telefon i odluči nazvati Jaimea. Sal pokušava nazvati Jaimea, a Tomané odlazi upozoriti Lolu u vezi sa situacijom.
