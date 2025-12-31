Obavijesti

DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u srijedu

Piše 24sata,
Foto: You tube

Doznajte što vas očekuje ove srijede 31. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima

La Promesa 

HRT1, 13:20

Toño ne dođe, a Simona se prestraši da je njezin sin učinio nešto loše. Lope otkrije tko je prerezao remen Currova konja. Eugenia kaže Leocadiji da zna tko je Ángelin otac.

Foto: HRT

Chicago P.D. 

RTL2, 19:40

Chicago je u panici, sve više ljudi zaraženo je smrtonosnom bakterijom. Tim pokušava otkriti krivce. U međuvremenu, Upton i dr. Natalie Manning brinu se o žrtvi s kojom se Upton sprijateljila.

Bogu iza nogu 

NOVA TV 18:10

Na poklon od ujaka s Kube, Đuri poštom stigne paket vrhunskih cigara. Najprije ih puši u vlastitoj kući, zatim počasti momke u birtiji, na kraju i načelnika u njegovoj kući.

Foto: Nova TV/Instagram/screenshot

Hamburg 112

DOMA TV 13:45

Šef kriminalnoga klana i Pinarin otac, Tamer Aslan, otrovan je tijekom boravka u Hamburgu, u trenucima kad se navodno želi povući iz kriminalnog miljea. Pinar se nalazi u teškoj poziciji jer se istraga izravno dotiče njezine obitelji.

Cacau

HRT1 12:30

Tiago smatra da je čudno što se njegovi roditelji ne javljaju na telefon i odluči nazvati Jaimea. Sal pokušava nazvati Jaimea, a Tomané odlazi upozoriti Lolu u vezi sa situacijom.

