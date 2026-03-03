Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u utorak

Divlje pčele

RTL 20:15

Nakon mnogo godina Marta odluči zaboraviti što je bilo i pomiriti se s generalom. Cvita od Katarine dozna da je Zora trudna te je one zajedno pokušaju uvjeriti da pronađe Jasmina.

Foto: RTL

La Promesa

HRT1 13:20

Martina i Jacobo razgovaraju s barunom bez Catalinina znanja. Enora kaže Manuelu da Leocadia ne želi da ona radi u s njim.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Atwater i tim istražuju smrt tinejdžera koji je ubijen dok je prolazio. Ruzek i tim i dalje traže​​ serijskog ubojicu zbog devet ubojstava i otmice djevojčice Zoe

Kumovi

NOVA TV 20:25

Matiju muče Kiki i Martin. Lara i Luce shvaćaju da s njom nešto nije u redu. Goran je utučen kako je Macane ukopao, ali Marko ga tješi da možda i je na tragu velikog slučaja. Ivka predloži obitelji da posude novac od Stanislava. Sav sretan što ga nećaci zovu na oklajskog pilića, sazna da im treba pola milijuna eura pa mu pozli od cifre.

Foto: Nova TV

Crno more

NOVA TV 18:10

Šokantno priznanje ruši temelje obje obitelji. Eleni bi mogla biti kći Esme i Adila! Dok Oruç shvaća razmjere Šerifove izdaje, majka Şirin zaprijeti da će uništiti sina ako je sudjelovao u prodaji djeteta.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Ana odbije poziv novog obožavatelja, ali poslije ga ipak prihvati. Alberto je traži i suoči se sa stvarnošću. Ugleda je kako pleše s Rodrigom i osjeti isto što ona osjeća kad ga gleda s Cristinom.