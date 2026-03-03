Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u utorak

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u utorak
Foto: RTL

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 3. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Nakon mnogo godina Marta odluči zaboraviti što je bilo i pomiriti se s generalom. Cvita od Katarine dozna da je Zora trudna te je one zajedno pokušaju uvjeriti da pronađe Jasmina.

Foto: RTL

La Promesa 

HRT1 13:20

Martina i Jacobo razgovaraju s barunom bez Catalinina znanja. Enora kaže Manuelu da Leocadia ne želi da ona radi u s njim.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Atwater i tim istražuju smrt tinejdžera koji je ubijen dok je prolazio. Ruzek i tim i dalje traže​​ serijskog ubojicu zbog devet ubojstava i otmice djevojčice Zoe

Kumovi

NOVA TV 20:25

Matiju muče Kiki i Martin. Lara i Luce shvaćaju da s njom nešto nije u redu. Goran je utučen kako je Macane ukopao, ali Marko ga tješi da možda i je na tragu velikog slučaja. Ivka predloži obitelji da posude novac od Stanislava. Sav sretan što ga nećaci zovu na oklajskog pilića, sazna da im treba pola milijuna eura pa mu pozli od cifre.

Foto: Nova TV

Crno more

NOVA TV 18:10

Šokantno priznanje ruši temelje obje obitelji. Eleni bi mogla biti kći Esme i Adila! Dok Oruç shvaća razmjere Šerifove izdaje, majka Şirin zaprijeti da će uništiti sina ako je sudjelovao u prodaji djeteta.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Ana odbije poziv novog obožavatelja, ali poslije ga ipak prihvati. Alberto je traži i suoči se sa stvarnošću. Ugleda je kako pleše s Rodrigom i osjeti isto što ona osjeća kad ga gleda s Cristinom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: 'Jedna od najstrašnijih, najgorih noći...'
VIDNO POTRESENA

Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: 'Jedna od najstrašnijih, najgorih noći...'

Petra Ecclestone, kći Slavice I Bernieja Ecclestonea, proživjela je pravu dramu u Dubaiju: 'Pobjegli smo tražeći mir, a dočekao nas je teror'
Zanima vas kako izgleda transplantacija kose? Sandi Pego otkrio detalje operacije
SVE JE SNIMIO

Zanima vas kako izgleda transplantacija kose? Sandi Pego otkrio detalje operacije

Naš influencer Sandi Pego otputovao je u Tursku na drugu transplantaciju kose. Nakon prvog zahvata od prije nekoliko godina kada je riješio prednji dio vlasišta bio je vrlo zadovoljan rezultatom
Anica Kovač proslavila 50. rođendan: Iva Todorić pokazala kako je bilo na zabavi
PRAVI PARTY

Anica Kovač proslavila 50. rođendan: Iva Todorić pokazala kako je bilo na zabavi

Nekadašnja Miss Hrvatske i prva pratilja na izboru za Miss svijeta i danas plijeni elegancijom, a djelić rođendanske atmosfere javnosti je otkrila njezina bliska prijateljica Iva Todorić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026