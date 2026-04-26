Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama: Isabelina prošlost ugrožava ugled Velveta

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Nikolu i Cvitu jako potrese Zorina odluka da prihvati Đordanovu bračnu ponudu i sama odgaja svoje dijete. Mirjana je bijesna. Cvita se povlači u sebe, a to jako zabrine Nikolu. Domazet se dosjeti kako spriječiti generala Badurinu da otkrije njegov pravi identitet.

UTORAK Ivica razmišlja zašto se Čavka htio objesiti na stablu na kojem je pronađen Josip. Dok je cijelo selo uzdrmano zbog članka o industrijskoj zoni, Šušnjara i Brico bore se za poziciju načelnika. Šušnjara se boji da će Ante razglasiti da je imao aferu s Luce.

SRIJEDA Nakon Terezina bijega i Čavkina pokušaja vješanja, svi u kući Vukas pokušavaju doći k sebi. Ivica misli da je Čavka Josipov ubojica. Marko pomaže Terezi da pobjegne iz sobe.

ČETVRTAK U Vrilu kreću izbori. Tko će biti novi načelnik, Brico ili Šušnjara? Čavka ostavlja oproštajno pismo, Rajka je slomljena.

PETAK Četiri mjeseca kasnije, život u Vrilu ide svojim tijekom. Za neke je život lijep, za neke težak, a za neke nepodnošljiv. Zora živi u izolaciji dok ne rodi. Katarina svoje dane dijeli između Zore i Domazeta.

La Promesa

HRT 1 13:20

PONEDJELJAK Novine pišu o novoj Ivani Orleanskoj koja diže bunu među radnicima u kraju. Martina kaže ostatku obitelji da je ta agitatorica Catalina. Cristóbal ukori Píju jer je dovela Dieguita na La Promesu.

UTORAK Catalina prizna smrdljivu osvetu barunu De Valladaresu. Martina nevoljko prihvati mjesto u upravi zaklade. Toño zaprosi Enoru na vrlo specifičan način. Vera prekine s Lopeom.

SRIJEDA Barun De Valladares prijeti Catalini i djeci. Angela i Curro odluče pobjeći što dalje od La Promese. Lope se pokuša pomiriti s Verom, ali ona ga konačno odbije.

ČETVRTAK Barun De Valladares zapovjedi Catalini da ode sama, bez Adriana i djece. Leocadia ne dopušta Ángeli da izađe iz sobe. Vera i Lope se posvađaju i lakaj se snažno udari u glavu.

PETAK Pía pokuša apelirati na Cristóbalovu humanost i kaže mu da je bila zlostavljana.

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

PONEDJELJAK Tim istražuje dilera metamfetamina kojeg Upton poznaje. Upton se vraća u prošlost, kada je bila na tajnom zadatku, kako bi zaustavila lanac trgovine metamfetaminom. U međuvremenu, Voight traži uslugu kako bi pomogao Olinskom.

UTORAK Usred dana Voight svjedoči otmici djevojke koja je povezana s njegovom prošlošću. Obavještajne službe istražuju otmicu koja bi mogla pomoći u pronalaženju ljudi odgovornih za nekoliko pljački banaka.

SRIJEDA Olinsky je nasmrt izboden u zatvoru. Tim provodi istragu kako bi otkrio tko je odgovoran za ubojstvo njihovog kolege dok Woods pokušava konačno srušiti Voighta. Voight se suočava s Woodsom.

ČETVRTAK Jedan od pacijenata u Chicago Med nestao je nakon požara. Tim otkrije da je pacijentica iz tijela izvadila radiofrekvencijski čip povezan s lancem trgovine ljudima.

PETAK Tim istražuje otmicu tinejdžerice koja je iz bogate obitelji. Otkrivaju da je otmica bila namještena, a djevojka u vezi s jednim od pljačkaša.

Kumovi

NOVA TV 20:25

PONEDJELJAK Grabovac diže nagradu za onoga tko mu nađe kćer Ivu, čime podigne medijsku pažnju. Goran shvati tko je Ivin otac i da je pitanje što od njene priče uopće stoji kao istina. Naleti na Martina koji ga dodatno zaludi. Lara se posveti Veroniki.

UTORAK Goran očekuje izvanredni otkaz, ali inspektor ga iznenadi. Iva za to vrijeme zaključi da se ne želi više skrivati i odvaži se izaći. Vinko i Aljoša pokušaju odgoditi rušenje hotela, a prve posljedice rata oko Cvite na svojoj vilici osjeti Zvone.

SRIJEDA Iva se zaželjela slobode i razočara se u Bracu koji se previše boji Grabovca da izađe s njom. Milica se iznervira kad shvati da je Iva ipak ostala u njenom stanu i traži da joj počne plaćati najam, ali Iva nema novac ni posao.

ČETVRTAK Grabovac želi upoznati Bracu s kćeri. Braco je uvjeren da to radi kako bi ga testirao. Ivu obojica jako nerviraju pa provocira Bracu pred ocem. Cvita sve više naginje ocu, što Matiju jako pogađa. Zvone moli Matiju da povuče tužbu.

PETAK Uoči posjeta socijalne radnice, na Macanovu imanju cijela se obitelj grozničavo trudi prikazati savršeno obiteljsko okruženje. Luce preispituje lijek Digresiv, privremeno ga uskraćuje Janku i provjerava nuspojave kod drugih.

Crno more

NOVA TV 18:05

PONEDJELJAK Nakon što Esme iznenada nestane, Adil je uvjeren da iza svega stoji Şerif i odlazi ravno u policiju tražiti odgovore. Dok potraga za Esme traje na više strana, napetost dodatno raste kad Şerif završi u pritvoru kao osumnjičenik u slučaju Ballı Yeşilove. Dok svi misle da je Esme u opasnosti, ona se pojavljuje sa šokantnim potezom.

UTORAK Nakon burnog raspleta, postaje jasno da je Esme otišla svojom voljom i odlučila krenuti svojim putem, daleko od svega što ju je slomilo. Dok Adil pokušava prihvatiti njezin odlazak, u obitelji se polako otvaraju nova pitanja i stare napetosti.

SRIJEDA Prvi dan Ramazana donosi prividni mir, ali i niz neizgovorenih osjećaja. Za zajedničkim sahurom u Koçarijevoj kući okupljaju se i oni koji su do jučer stajali na suprotnim stranama.

ČETVRTAK Esme se povlači kako bi vratila snagu i pripremila se za ono što smatra novom bitkom, trenutak kada će Eleni reći istinu.

PETAK Na putu prema Esme sve se iznenada pretvara u borbu za goli spas kada Fadime i Eleni shvate da kočnice ne rade. Dok se vozilo otima kontroli, postaje jasno da iza svega možda stoji smišljena sabotaža. U sjeni obiteljskih obračuna, neizrečenih ljubavi i planova za osvetu, sudbina nekoliko života visi o niti.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Gloria nazdravlja s Valerijom i slavi Isabelino kritično stanje. Valeria je nemirna i iskaljuje bijes na Enriqueu. Ana odbije Carlosa. Isabel dolazi k svijesti i moli Valeriju da podrži brata. Policija želi saslušati Anu o Rodrigovoj smrti.

UTORAK Ana i Alberto obećaju si da će nadoknaditi izgubljeno vrijeme. Isabel i Emilio slave, a ne znaju da se Isabelino zdravlje polako pogoršava.

SRIJEDA Vijest šokira sve, a posebno Anu, koja je sazna tijekom razgovora s Luisom i Margaritom o vezi sa svojom odlukom da prekine s Carlosom. Emilio je shrvan gubitkom ljubavi.

ČETVRTAK Novinari otkriju Isabelinu prošlost, a to izazove skandal koji ugrožava Velvetov ugled. Raúl se boji za svoju kolekciju. Enrique okrivi Alberta za organizaciju ispraćaja u modnoj kući.

PETAK Cristina dobije Albertove papire za rastavu i pada u duboku emocionalnu krizu. Poricanje i tuga navode je da se sukobi s njim.