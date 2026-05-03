Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama: Sama, i u velikoj boli, Zora napušta kuću

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Mirjana je zabrinuta zbog tajanstvenog muškarca koji je vidio Cvitu bez lažnog trbuha. Cvita ne izgleda dobro i svi su zabrinuti za njezino psihičko zdravlje. Katarina izbjegava Domazeta, ali on želi otkriti kamo ona potajno odlazi.

UTORAK Katarina mora Domazetu otkriti istinu o Zorinoj trudnoći. Karmela shvati da bi u slučaju razvoda od Mate Poljaka, njezina gostionica pripala njemu. Anka i Šušnjara znaju da se njegovi poslovi s Antom odražavaju i na njihovu djecu.

SRIJEDA Nakon Čavkinog otkrića da je Rajkin sin, situacija u kući Vukasovih svakog trenutka može izmaknuti kontroli. Čavka otkriva Anti i Rajki razloge svog povratka, ali i što zahtijeva od njih.

ČETVRTAK Sama, i u velikoj boli, Zora napušta kuću kako bi potražila pomoć. Dok cijelo mjesto u gostioni slavi pobjedu protiv industrijske zone, Ante se pojavljuje bijesan.

PETAK Nikola i Cvita shvate da sve više ljudi zna za njihovu tajnu. U isto vrijeme, zbog poraza oko projektiranja industrijske zone, Ante odluči istražiti kakvu je ulogu u tome imao Nikola. Toma se vraća starim navikama.

La Promesa

HRT 1 13:20

PONEDJELJAK Barun De Valladares pokušava prisiliti Catalinu da ode sama. Manuel sumnja da mu Enora nešto taji. Cristóbal kaže Píji da mora otići raditi u kuću grofa i grofice De Aranjuez. Lorenzo navede Leocadiju da shvati da između Angele i Curra postoji nešto.

UTORAK Leocadia ulovi Curra i Ángelu kako se ljube. Catalina pokuša potajno pobjeći s La Promese s djecom, ali barun De Valladares je otkrije.

SRIJEDA Barun prisili Catalinu da ode bez djece - i otkrije se da je Leocadia iza toga. Manuel odluči istražiti Enorinu prošlost.

ČETVRTAK Objava zaruka između Ángele i Lorenza zaprepasti cijelu obitelj, ali pada u drugi plan zbog nečeg većeg: Catalina je otišla bez djece i oprostila se samo pismom.

PETAK Petra zamoli Maríju Fernández da nikome ne kaže da se onesvijestila i da je pokriva na poslu. Sukob između Lopea i Vere uzeo je maha.

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

PONEDJELJAK Kada Dawson stupi u kontakt s dilerom droge, njegova ovisnost poprima novu dimenziju. Voight dozna za Dawsonov problem i pokušava mu pomoći. Dawsonova kći je oteta, a tim poduzima sve što može da je oslobodi.

UTORAK I dok tim kreće u operaciju suzbijanja prodaje heroina, Halstead prepozna kriminalca kojeg je već susreo u prošlosti i vjeruje da bi mogao pomoći u neriješenom slučaju ubojstva.

SRIJEDA Atwater je na tajnom zadatku kako bi zaustavio kriminalnu organizaciju. Atwatera i njegovog partnera zaustavlja policija te njegov partner ubijen.

ČETVRTAK Joe Cruz vraća se s tajnog zadatka iz vatrogasne postaje 66 s otkrićem da vatrogasac Calvin Suggs stoji iza nestalog ključa. I dok Voight i tim istražuju Suggsa, nastavljaju i istragu o provali u gradu. Suggs je ubijen.

PETAK Kaos zavlada kada policija i vladini službenici postanu mete snajperista. Voight otkrije da je osumnjičenik bio umiješan u jedan od Voightovih bivših slučajeva

Kumovi

NOVA TV 20:25

PONEDJELJAK Danas socijalna radnica dolazi k Akrapima. Martin se trudi prikazati sebe i obitelj u najboljem svjetlu, ali mu Anđela i Zvone pomrse planove. Janko i Jadranka su u apstinencijskoj krizi, a Delaš uvjerava Lucu da je Digresiv dobar lijek. Janko u međuvremenu daje otkaz. Iva moli Laru za posao i zbližava se s njom, a Bracu nepredvidljiva Iva podjednako privlači i ljuti. Danas se ruši hotel - na Vinkov rođendan. Obitelj čini sve da makne Vinku misli s hotela. Martin se pravi kao da je sve u redu nakon posjeta socijalne službe.

UTORAK Nakon rušenja hotela Vinko tugu utapa u alkoholu, pa se zamalo posvađa s gostom OPG-a. Martin obznanjuje cijelom mjestu da nije lud, lijepeći kopije zaključka psihijatrijskog vještačenja po Zaglavama. Matiji prekipi situacija s Martinom te se posvađaju na trgu. Luce dobiva rezultat analize Digresiva iz Delaševa laboratorija te šalje lijek na paralelnu analizu.

SRIJEDA Braco traži izlaz iz situacije s Larinim “Izvorom ljubavi” koji potkopava njegove poslove na jezeru. Misli da je našao saveznika u Martinu, ali Martin ga razuvjeri. Jadranka pozove Matiju i Kikija na ručak. Kiki ponovno želi zadobiti Vinkovo povjerenje, ali to neće ići lagano. Luce je u ozbiljnim previranjima zbog Digresiva.

Crno more

NOVA TV 18:05

PONEDJELJAK Eleni i Fadime pronalaze se na rubu smrzavanja u snijegu, a za njih započinje velika borba za život. Ta borba produbljuje Adilov odnos s Oručem i Isom. Esme i Adil u tom procesu ostavljaju po strani svoje nesuglasice te, zagrljeni, pokušavaju spasiti Eleni i Fadime.

UTORAK Şerif i Zarife shvaćaju da su kočnice na kamionetu presječene te to pokušavaju iskoristiti kako bi doveli Fadime u vilu Furtuna i zadržali Esme ondje. Međutim, Adil za njih ima veliko iznenađenje. Şerif kreće u potjeru za Esme, dok Esme pokreće “potres” koji će označiti kraj Furtune.

SRIJEDA Kada Gezep sazna da je Eleni kći Adila i Esme, obuzima ga golema radost, kao da mu je cijelo Crno more premalo. Ali kad shvati da su Esme i Ilve tu tajnu dugo skrivale, razbjesni se. Između Esme i Gezepea dolazi do velikog suočavanja.

ČETVRTAK Adilovo protjerivanje Eyüphana iz Koçarija i davanje prava kažnjavanja Isu izazivaju veliki nemir u dva zavađena sela. U kaosu koji potiče Şerif, Oručevo vodstvo dolazi na kušnju. Sada pravo na krvnu osvetu pripada Furtunalijima.

PETAK Iso i Fadime, zbog krize izazvane slučajem Eyüphan, prvi put se suočavaju s dubinom neprijateljstva. To ih snažno potresa. Seljani puštaju Adilove koze i prazne torove.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Cristina pokuša samoubojstvo, ali Bárbara je spasi. Obje dolaze u Velvet i dok se jedna sukobljuje s Albertom, druga plaća Pepiti da ga nadzire. Emilio kaže Albertu da Cristina sumnja na to da on ima ljubavnicu.

UTORAK Cristina se hladno vraća i sukobi se s Albertom, a to znači početak nove faze njezinoga plana. Odbije razgovarati o rastavi do predstavljanja nove kolekcije i kaže mu da nije ništa spominjala svojoj obitelji.

SRIJEDA Alberto i Emilio istražuju krađu kreacije, a Esteban poriče vezu s Pilar. Emilio govori svoje sumnje Ani i traži njezinu pomoć. Valeria optuži Estebana.

ČETVRTAK Cristina objavi očevu smrt i pojavi se s Albertom kao svojim suprugom. Zatim otkrije Enriqueu da je trudna. Enrique i Alberto se svađaju. Alberto odluči da neće reći Ani za trudnoću.

PETAK Cristinin novi asistent Víctor ne krije svoju privlačnost prema šefici. Ona koketira s njim i oduševljena je njegovim projektom.