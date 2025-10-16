Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Iako se čini da je Nika izvan kontrole, ona samo želi izvući Blankino priznanje. Šimun i Olga se jako zabrinu kad Mate javi da se Nika nije vratila doma. Paula dolazi na pregled kod Olge i dozna da će teško zatrudnjeti.

Foto: rtl

La Promesa

HRT 1 13:20

Jana kaže Curru da Leocadia zna da je on Doloresin sin. Catalina je sumnjičava prema Jacobu i kaže to Martini. Rómulo obavijesti poslugu da za njih više nema plaće. Ricardo odlučno kaže Santosu da se nikad neće pomiriti s Anom. Manuel najavi da odlazi.

Foto: HRT

Hitna: Chicago

RTL2 18:25

Dr. Marcel pomaže kondukteru zarobljenom u vlaku podzemne željeznice nakon izlijetanja iz tračnica. U međuvremenu, dr. Charles vodi svog terapeuta u bolnicu nakon što se ovaj srušio tijekom terapije.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

U novinama izađe fotografija s druženja Zrinke i poduzetnika Ante, a Divnu to učini ljubomornom. Lorena nađe savršenu vjenčanicu. Prilikom isprobavanja kuma Nika se rastuži kad joj Lorena stavi veo na glavu. Toma sazna da ga je tražila Tereza pa nazove Niku. Klaudija dolazi kod Veljka jer mora s njim ozbiljno porazgovarati. Međutim, njih dvoje se počnu ozbiljno zavoditi.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

Povratak ozloglašenog Zovka na mjesto župana širi priče po Zaglavama. Stanislav uvjerava Anđelu da njegova ostavka ništa ne mijenja Martinu, ali Zvone nije baš siguran. Jadranka i Vesna uznemire se kad saznaju da im muževi planiraju dignuti hipoteku na kuće da spase hotel.

Foto: IGOR_DUGANDZIC

Cacau

HRT1 12:25

Tiago je tužan dok mu Cacau objašnjava da ga je Regina htjela udaljiti od Marquinha, misleći da je Marco bolji muškarac za nju. Júlia kaže Quimu da neće žaliti Reginu ako pobaci.

Foto: promo