Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak

Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 26. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Sherlock i Watson', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Divlje pčele
RTL 20:15
Nakon što mu je propao plan s Cicom, Ante pokušava pridobiti Domazeta kako bi razdvojio zadrugu. Iste noći Ante naređuje Marku i Čavki da se osvete zadrugarima. Čitavo Vrilo je u šoku zbog brutalnosti napada. Cijelo mjesto želi pomoći zadruzi, a kad to pokuša Mirjana, naiđe na mržnju.
La Promesa
HRT1 13:20
Pukovnik Fuentes smjesti se u palači, što kod Lorenza izazove veliku nelagodu. Manuel pozove Leocadiju na red jer je od njega skrila poziv Pedra Farréa.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Zapovjednik Perry traži od Voighta da spasi njegova nećaka policajca od korumpirane skupine policajaca koji pljačkaju dilere droge. Čitava afera se otme kontroli kad je Perry ubijen.
Sherlock i Watson
DOMA TV 21:20
Dok je Sherlock poljuljan ponovnim pojavljivanjem svoje bivše ljubavnice Irene Adler, serija scena iz prošlosti otkriva burne događaje koji su ga doveli do pada u ovisnost. Za to se vrijeme on i Joan još jedanput zateknu na nišanu tajanstvenog Moriartyja.
Crno more
NOVA TV 18:10
Hicran potajno pomaže Koçarijima i daje im tajni telefon preko kojeg mogu namamiti Şerifa. Plan je natjerati njegove ljude da otkriju gdje je skriven pištolj kojim je ubijen Ballı. Adil i njegovi ljudi hvataju Gökhana i pokušavaju ga natjerati da otkrije lokaciju pištolja.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Alberto ima povjerenja u Emilija i nesvjesno prima majku za novu voditeljicu krojačnice. Cristinin lančić potakne snažnu emociju u Isabel i podsjeti je na to koliko ju je Benjamín volio.
