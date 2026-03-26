Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak
Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 26. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Sherlock i Watson', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Nakon što mu je propao plan s Cicom, Ante pokušava pridobiti Domazeta kako bi razdvojio zadrugu. Iste noći Ante naređuje Marku i Čavki da se osvete zadrugarima. Čitavo Vrilo je u šoku zbog brutalnosti napada. Cijelo mjesto želi pomoći zadruzi, a kad to pokuša Mirjana, naiđe na mržnju.

La Promesa 

HRT1 13:20

Pukovnik Fuentes smjesti se u palači, što kod Lorenza izazove veliku nelagodu. Manuel pozove Leocadiju na red jer je od njega skrila poziv Pedra Farréa.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Zapovjednik Perry traži od Voighta da spasi njegova nećaka policajca od korumpirane skupine policajaca koji pljačkaju dilere droge. Čitava afera se otme kontroli kad je Perry ubijen.

Sherlock i Watson

DOMA TV 21:20

Dok je Sherlock poljuljan ponovnim pojavljivanjem svoje bivše ljubavnice Irene Adler, serija scena iz prošlosti otkriva burne događaje koji su ga doveli do pada u ovisnost. Za to se vrijeme on i Joan još jedanput zateknu na nišanu tajanstvenog Moriartyja.

Crno more

NOVA TV 18:10

Hicran potajno pomaže Koçarijima i daje im tajni telefon preko kojeg mogu namamiti Şerifa. Plan je natjerati njegove ljude da otkriju gdje je skriven pištolj kojim je ubijen Ballı. Adil i njegovi ljudi hvataju Gökhana i pokušavaju ga natjerati da otkrije lokaciju pištolja.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Alberto ima povjerenja u Emilija i nesvjesno prima majku za novu voditeljicu krojačnice. Cristinin lančić potakne snažnu emociju u Isabel i podsjeti je na to koliko ju je Benjamín volio.

