Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak: David misli da je Regina trudna

Sjene prošlosti

RTL 20:10

Paula dobiva dokaz da je Tomo zainteresiran za Ines, ali ona to negira. Marta priprema zabavu umirovljenja za Sanju, no Sanja i Olga sumnjaju u Martine motive.

Foto: rtl

La Promesa

HRT 13:20

Novi gost na La Promesi je Martinin zaručnik Jacobo Monteclaro. Lorenzo se baca u Leocadijin zagrljaj i čini se da nije prvi put. Alonso odbija popustiti fotografovoj ucjeni.

Foto: HRT

Obiteljske tajne

RTL 00:10

Erin i Pars rade rekonstrukciju ubojstva Zafera te dokazuju da Çınar nije ubio Zafera, već da je na mjestu zločina bila još jedna osoba koja je ispalila smrtonosne hice nakon što se Çınar onesvijestio.

Foto: PROMO

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Petra inzistira da se Lorena useli u njenu, odnosno Jocinu kuću. To uznemiri Unu, koja još uvijek ne zna čije dijete nosi. Joco traži od Ivane lažnu potvrdu o amneziji kako bi se izvukao iz zatvora. Ivana se prvotno ljuti, a onda joj sine ideja. Divna i Željka su u panici nakon što su opljačkane.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

Pokušaj da natjera goste da pišu pozitivne recenzije Vinku se samo obio o glavu. Anđela opterećuje Lucu, koja zbog rastresenosti propiše krivu terapiju Mirjani. Inspektor zatekne Gorana kako i dalje radi na slučaju životinja.

Foto: IGOR_DUGANDZIC

Cacau

HRT 12:25

David misli da je Regina možda trudna. Predloži joj da napravi test na trudnoću.

Foto: promo