DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak

Foto: RTL

Doznajte što vas očekuje ovog petka 20. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Domazet nagovara Katarinu na pravo vjenčanje. Mirjana je odlučna otežati mu situaciju te odlazi do njega, ne znajući da je Cvita prati. Nakon Antine posljednje izdaje Ivica odluči zasukati rukave.

Foto: rtl

La Promesa 

HRT1 13:20

Leocadia se udruži s Lorenzom kako bi prisilila Angelu da se vrati u Švicarsku. Petra ne dopušta posluzi da ide na Rómulovo vjenčanje, ali Emilia pronađe rješenje. Alonso upravljanje imanjem i službeno povjeri Catalini i Adrianu.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Torres odlazi na tajni zadatak kako bi uhitio dilera droge, kojeg je tim već u prošlosti pokušao osuditi, no nije uspio dokazati krivnju.

Tajne prošlosti

NOVA TV 22:30

Serhat i Cihan ulaze u brutalno razračunavanje koje razotkriva izdaje i krivnju zbog smrti nevine osobe. Berrak ne odustaje: koristi djecu i medije kako bi slomila Serhata i ponizila Zeynep.

tajne prošlosti
Foto: Nova Tv

Crno more

NOVA TV 18:10

 Elenino znanje spašava stado, ali istina sad dolazi do najopasnije točke. Adil priznaje Esmi da Eleni nije Grkinja nego Turkinja - i da joj je majka iz obitelji Fırtına. Kad Esme izgovori pitanje “Jesam li ja Elenina majka”, više ništa neće moći ostati zakopano. Prošlost i sadašnjost sudaraju se u trenutku koji briše sve granice. Pred svima se otvara istina koja može značiti iskupljenje ili potpuni slom.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Alberto daje intervjue novinarima i počinje vraćati ugled Velveta. Emilio predlaže Ani da se preseli u San Francisco kako bi radila kod njegova znanca.

