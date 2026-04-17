Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak

Divlje pčele

RTL 20:15

Tereza želi sve ostaviti i pobjeći s Čavkom, ali on ne može izdati Antu. Katarina je teško ranjena. Domazet i Stipan je nađu i odvedu kući, gdje će je liječiti Ljuba. Čega se Katarina sjeća?

Foto: rtl

La Promesa

HRT1 13:20

Lorenzo da Leocadiji do znanja da on stoji iza Ángelina nestanka i postavi nemogući uvjet za njezin povratak. María Fernández pomaže Curru da traži Ángelu bez Cristóbalova znanja pa odu u špilju gdje je otmičar držao Maríju.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Nakon ubojstva tinejdžera tim otkriva da je pronađeni pištolj isti onaj koji je povezan s Voightovim slučajem prije 17 godina. Otac žrtve, istaknuti odvjetnik, pokušava doznati više, a Voight postaje sumnjičav prema bivšem partneru.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Danas je otvorenje OPG-a na koji je Lara pozvala gastrokritičara Florijana Cvitkovića. Macani se plaše oštre kritike. Braco i Goran su u nevjerici oko Ružina bivšeg dečka. Od Martina još ni traga ni glasa, a Zvone je obećao Vetmi da će se Martin danas pojaviti na sastanku.

Foto: Nova TV

Crno more

NOVA TV 18:10

Adil pokreće novi udarac protiv Šerifa preuzimanjem tvornice čaja i otvara novu fazu sukoba. Esme shvaća da njegov rat neće stati i pokušava ga zaustaviti, dok u njezinoj obitelji izbija novi sukob. Sevcan, izjedena ljubomorom, prijeti da će razotkriti Esminu najveću tajnu. Dok se potraga u Istanbulu zahuktava, svi se približavaju trenutku nakon kojeg više ništa neće biti isto.

Foto: Nova TV

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Ana priznaje Carlosu da je imala intenzivnu i tajnu vezu s Albertom koja i dalje utječe na njezinu sadašnjost. Carlos hladno reagira i optužuje je da je još pod njegovim utjecajem.